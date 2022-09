Roborock Dyad : cet aspirateur balai est à -50 % pendant les French Days

Vous n'avez pas le temps de nettoyer chez vous en utilisant plusieurs appareils, alors le Dyad de Roborock est surement fait pour vous. Il est en ce moment remisé à moitié prix chez Cdiscount pour les French Days en passant de 499 euros à 249 euros.

Roborock n’est pas un inconnu dans le monde du nettoyage domestique. Le constructeur chinois affilié au tentaculaire Xiaomi propose depuis quelques années des modèles d’aspirateurs variés, que ce soit des robots ou des balais plus classiques comme c’est le cas ici. Le Roborock Dyad a cette particularité de pouvoir effectuer toutes les étapes de nettoyages en un seul appareil, ce qui est parfait pour un appartement. Il est en ce moment remisé à moitié prix pendant les French Days, soit 250 euros de réduction sur son prix initial.

Les points forts du Roborock Dyad

Un aspirateur tout-en-un : Aspiration, nettoyage, séchage

Efficace sur la plupart des surfaces

Endurance au top

Au lieu de 499 euros à sa sortie puis avec un prix remisé à 259 euros, le balai aspirateur Roborock Dyad tombe aujourd’hui à 249 euros sur Cdiscount, soit la moitié de son prix de base.

Un aspirateur tout-en-un ingénieux

Habituellement reconnue pour le rapport qualité-prix de ses robot-aspirateur, la marque Roborock s’essaye cette fois-ci à un autre genre de produit ménagé qui a le vent en poupe, un Aspirateur Balai sans fil avec un tout nouveau nom : Dyad. Il s’agit d’un produit qui mise sur la polyvalence qu’un aspirateur-balai grâce à son système de nettoyage. Contrairement aux autres aspirateurs-nettoyeurs de sol, ce dernier n’utilise pas de lingettes, mais des rouleaux pour nettoyer plus efficacement vos sols. On retrouve deux moteurs, fonctionnant séparément, qui vont alimenter les trois rouleaux, un à l’avant et deux à l’arrière. Ce système de nettoyage tourne donc dans des directions opposées pour récupérer les déchets et liquides en un seul passage. Ce système permet également d’aller jusqu’aux bords des murs, mais aussi d’enlever la saleté des plinthes.

Le Dyad est avant tout conçu pour les sols durs. Si vous avez du carrelage, parquet, lino, PVC, béton ciré… il s’adresse à vous. Il trouvera néanmoins ses limites face à un tapis. Il profite d’un nettoyage adaptatif qui va aider le balai aspirateur à reconnaître les taches tenaces, et va donc augmenter automatiquement le débit d’eau et la puissance d’aspiration. Le lavage est quasi irréprochable, même face à de la terre sèche. Il s’en sort globalement bien, quelles que soient les difficultés. Il aspire, lave… mais il sèche aussi. Après avoir passé la serpillère, il faut souvent ouvrir les fenêtres pour que ça sèche plus vite. Avec le Dyad, il n’est plus de question d’attendre, car il laisse des sols secs derrière lui. Comptez tout de même 3 à 5 minutes pour le séchage.

Conçu aussi pour les grandes surfaces

Le Dyad est aussi très endurant puisque Roborock a intégré une batterie avec une capacité de 5 000 mAh, pour l’utiliser 45 minutes, soit environ 280 m² de surface que vous pourrez aspirer, nettoyer et sécher. Lors de notre test, nous l’avons utilisé pendant 25 minutes — soit 90 m² — et l’autonomie affichait 60 % restant. Grâce à son socle, la charge est rapide et simple… il est donc très difficile de se retrouver sans batterie et même de descendre à un niveau trop bas.

Esthétiquement, il n’est pas repoussant, mais se montre particulièrement lourd, surtout avec le réservoir plein. Même si l’appareil avance quasi tout seul, ce poids sera handicapant pour certaines personnes. Présent sur le balai aspirateur, le petit écran LED des informations utiles pour savoir par exemple, si les réservoirs d’eau propre/sale sont pleins ou vides. On retrouve également trois boutons, dont un sert à sélectionner le mode souhaité : séchage, Max ou automatique. Enfin pour l’entretien, vous devrez vider le collecteur d’eau sale et de saletés récupérées, à chaque passage. Quant aux rouleaux, il faudra bien penser à les démonter pour enlever les débris trop gros qui restent bloqués. Une icône sur l’écran indique par ailleurs le moment où il faut nettoyer les rouleaux.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à lire notre test sur le balai aspirateur Roborock Dyad.

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.