Une Samsung Galaxy Watch 4 est offerte avec un Galaxy S21 FE en promotion

RED by SFR vous donne une bonne raison de craquer pour le dernier Galaxy S21 FE. Sorti il y a quelques mois, ce smartphone quasi premium de Samsung est proposé avec la montre connectée Watch 4 pour moins de 550 euros au lieu des 849 demandés.

Avec des caractéristiques quasi haut de gamme sans trop de concessions, la gamme Fan Édition de Samsung a su convaincre les utilisateurs. Et même si le Galaxy S21 FE n’a pas fait l’unanimité avec son tarif élevé, ce smartphone propose une belle fiche technique. Pour celles et ceux qui sont intéressés, sachez qu’il est possible de se le procurer avec la Galaxy Watch 4 pour un prix très intéressant grâce à une réduction de 300 euros.

Les atouts du Samsung Galaxy S21 FE

Un bel écran OLED de 120 Hz

Un SoC performant : Snapdragon 888

Un module photo polyvalent

Petit plus : la Watch 4 incluse

Proposé à 849 euros, le Samsung Galaxy S21 FE accompagné de la Galaxy Watch 4 (4G et 40mm) passe à 549 euros seulement chez Red by SFR grâce à 200 euros de remise immédiate et une ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 septembre 2022.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S21 FE. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S21 FE au meilleur prix ?

Le S21 FE : du potentiel une fois en promotion

Le Samsung Galaxy S21 FE a été critiqué pour son prix, mais il reste un très bon smartphone qui pourrait bien être le dernier de cette série. Il profite de l’expertise de Samsung et offre une excellente qualité d’image avec son écran AMOLED de 6,4 pouces qui affiche des contrastes infinis ainsi qu’une définition Full HD+. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz, et l’expérience utilisateur est très agréable.

Si le S21 FE abandonne l’aluminium pour du plastique, les finitions sont réussies et la prise en main est agréable. Côté performance, le Snapdragon 888 de Qualcomm est plus efficace que l’Exynos 2100, et la puce est assez puissante pour faire tourner des applications ou jeux 3D, sans souffrir de ralentissement. Cette puce permet également une meilleure gestion de l’autonomie, mais qui tiendra une journée selon votre utilisation. La charge rapide est plus efficace que le S20 FE, puisqu’elle passe de 15 à 25 W, mais reste lente comparé à d’autres constructeurs. La charge sans fil est toujours de la partie, même en mode sans fil inversé.

Quant à la partie photo, on retrouve un capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et zoom x3 optique de 8 mégapixels. Dans l’ensemble, le S21 FE offre une belle polyvalence et des clichés réussis de jour. Une fois la nuit tombée, les résultats sont exploitables sur le capteur principal.

Si vous souhaitez en apprendra davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy S21 FE.

La Watch 4 : agréable à utiliser au quotidien

Si la Galaxy Watch 5 est la dernière tocante de Samsung, la Watch 4 présente toujours de bons arguments. Elle offre ainsi un design simple, mais élégant au poignet. Côté écran, même s’il s’agit ici du plus petit modèle (40 mm) avec 1,2 pouce, il offre une belle qualité d’image avec l’OLED. On y découvre WearOS, avec l’interface One UI Watch en surcouche. Un OS simple à utiliser et fluide, mais qui permet d’avoir accès à un large panel d’application du Play Store nettement plus riche, directement depuis la montre.

Elle embarque de nombreux capteurs. Vous allez pouvoir relever la tension artérielle et faire des ECG. Elle sera même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Niveau autonomie, ce n’est pas la plus endurante, elle tiendra une journée selon votre utilisation. Enfin, sachez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test sur la Galaxy Watch 4 de Samsung.

Des smartphones quasi haut de gamme, sans payer le prix fort

Si vous souhaitez comparer le S21 FE de Samsung avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.