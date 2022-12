Honor 50 : ce smartphone perd la moitié de son prix de lancement pour Noël

Le Honor 50 a été l'un des premiers smartphones du constructeur chinois à proposer de nouveau le Play Store, suite à sa séparation avec Huawei. Il a été lancé l'année dernière à 549 euros, mais aujourd'hui il ne coûte plus que 279 euros.

Le Honor 50 est un smartphone milieu de gamme avec une fiche technique très équilibrée pour le prix auquel il est proposé aujourd’hui. En effet, ce téléphone sous Android proposant quelques caractéristiques premium, comme pour son écran ou son appareil photo, voit en ce moment son prix perdre quasi 50 % de son tarif au lancement.

Les points clés du Honor 50

Un écran OLED Full HD à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 778G

La partie photo avec un capteur 108 Mpx

La charge rapide efficace : de 10 à 85 % en 30 min

Au lieu de 549 euros à son lancement, le Honor 50 compatible avec la 5G est aujourd’hui disponible à seulement 279 euros sur la boutique Bouygues Telecom. Il suffit de choisir « sans forfait » pour obtenir ce prix. On le trouve également en promotion à 299 euros sur Amazon.

Une fiche technique excellente pour le prix

Le Honor 50 n’est pas haut de gamme, car il y a aussi un modèle targué de la mention Pro, mais il offre tout de même un look qui respire le premium avec une qualité de finition exemplaire, sauf peut-être au niveau du poinçon qui, selon la couleur qui s’affiche autour, paraît vraiment imposant sur le front de la dalle. L’écran se permet d’ailleurs d’être légèrement incurvé sur les côtés et de proposer des contrastes infinis grâce à la technologie OLED. Ce n’est pas tout, puisqu’il affiche également une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz pour une fluidité optimale.

Ce n’est pas un champion de l’autonomie, mais il faut savoir que sa batterie de 4 300 mAh reste confortable au quotidien. Dans les faits, le Honor 50 peut facilement tenir la journée et même endurer la matinée suivante si vous n’avez pas rechargé le smartphone dans la nuit. On peut évidemment dire merci à son taux de rafraichissement adaptatif qui permet de passer de 10 à 120 Hz en fonction de l’utilisation et qui, par conséquent, permet d’économiser beaucoup d’énergie. Et si le besoin de recharger la batterie se fait sentir, c’est plutôt rapide puisque le bloc d’alimentation de 66 W peut lui faire récupérer plus de 70 % en seulement 30 minutes (via USB-C). Cependant, pas de charge sans fil à l’horizon.

À ce prix, le Honor 50 ne s’équipe pas du SoC le plus sophistiqué du marché, mais la puce qu’il embarque n’a cependant pas à rougir de ses performances. Le Snapdragon 778G épaulé par 6 Go de RAM fait bien le job sur la grande majorité des tâches auxquelles il est confronté. Sur Fortnite par exemple, le téléphone se règle automatiquement sur la qualité graphique la plus élevée (Épique) par défaut, avec même l’option « Résolution 3D » à 100 %. L’expérience est globalement fluide avec toutefois un fps qui n’ira pas au-dessus des 30. Cela lui permet également d’être compatible avec le réseau 5G.

Avec un appareil photo de 108 mégapixels !

Honor a enfin jugé bon de miser sur un élément marketing très en vogue : la photo. En effet, ce smartphone propose un appareil polyvalent avec quatre capteurs, dont un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, un pour la profondeur de 2 mégapixels également et surtout un principal de 108 mégapixels. Il est vrai que les clichés sont finement détaillés et jolis à regarder, mais ce capteur que vous utiliserez le plus souvent en fait un peu trop, avec des couleurs souvent saturées et un contraste trop marqué. En revanche, le mode nuit du Honor 50 est assez surprenant pour cette gamme de prix, tandis que le mode portrait est vraiment perfectible. Pour les selfies, une caméra de 32 mégapixels est logée dans le poinçon de l’écran.

