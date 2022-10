À ce prix, le Chromecast avec Google TV (4K) devient quasi indispensable

Le Chromecast avec Google TV en version 4K est certainement la solution la plus économique et la plus efficace pour bénéficier d'une expérience TV complète à tarif raisonnable. On peut trouver le dongle chez Darty à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Vous souhaitez profiter des services d’un vrai téléviseur connecté ou d’une expérience Google TV complète sans avoir à passer par l’interface de votre téléviseur actuel ? Vous ne voulez pas forcément investir dans une Nvidia Shield TV encore un peu trop chère à votre goût ? Pour ce faire, la meilleure alternative reste le Chromecast avec Google TV. Cette version dispose d’un nouveau design ainsi que l’intégration complète de l’OS TV de Google et elle est actuellement en promotion avec près de 30 % de remise sur son prix d’origine.

Les points principaux du Chromecast avec Google TV (4K)

Une simplicité d’installation déconcertante

La compatibilité 4K, Dolby Vision et Atmos

Compatible Google Assistant et avec la plupart des services Google comme Stadia

Au lieu de 69,99 euros chez les autres e-commerçants, mais affiché un prix barré de 59,99 euros chez Darty, le Chromecast avec Google TV (version 4K) passe aujourd’hui à 49,99 euros sur le site marchand.

Si vous possédez une TV Full HD ou un simple moniteur PC, vous pouvez vous orienter vers la version HD qui vient de sortir et est disponible à 10 euros de moins que la version 4K.

Une petite clé HDMI discrète et bien pratique

Le Chromecast de Google est depuis maintenant quelques années une alternative de choix pour qui souhaite donner un coup de jeune à son téléviseur ou pour simplement profiter des services vidéo de Google (et de tant d’autres) sans se ruiner dans une nouvelle TV. Avec son design en forme de galet plat affublé d’un port HDMI, il peut être placé derrière un téléviseur sans se faire remarquer.

Ce petit objet permet tout simplement de diffuser du contenu type média (photos, musiques et vidéos) sur un téléviseur. Cette dernière version intègre le dernier OS de la firme américaine, à savoir Google TV. Notez d’ailleurs que cette version va recevoir une mise à jour très prochainement pour intégrer Android 12 et ses nouveautés. Avec ce dernier, fini l’obligation d’utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette pour contrôler l’appareil, ici tout se fait directement depuis l’interface utilisateur et la télécommande, un peu comme un Nvidia Shield TV ou un Amazon Fire Stick TV. L’interface en elle-même est extrêmement fluide et l’appareil dispose de tout le catalogue d’Android TV : YouTube, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et tant d’autres sont au programme, ainsi que les services de jeux en streaming, même si Stadia ne sera bientôt plus de la partie.

Assez de puissance pour tout lire, même en ultra haute définition.

La grande force du Chromecast, c’est que c’est un jeu d’enfant à installer et à utiliser. Une fois le Chromecast relié à votre réseau Wi-Fi et votre compte Google lié, il n’y a rien d’autre à configurer que de simplement naviguer de manière ultra fluide. Tout ceci est permis par l’apport d’une puce à 4 cœurs prévu pour ce type d’appareil et capable de décoder une image jusqu’en UHD 4K avec l’apport de Dolby Vision et des normes HDR10 et HDR10+. Le son n’est pas en reste avec la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, parfait pour le matériel compatible.

Pour tout savoir sur ce modèle de Chromecast, vous pouvez consulter notre test du Chromecast avec Google TV.

