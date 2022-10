Le Samsung Galaxy S22 Plus baisse drastiquement son prix aujourd’hui (-319 €)

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S22 Plus fait partie des meilleurs smartphones de 2022 grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Aujourd’hui, il est possible de se le procurer à 740 euros contre 1 059 euros habituellement.

On en sait déjà un peu plus sur la prochaine génération des Samsung Galaxy S prévue pour l’année prochaine, mais actuellement les Galaxy S22 sont ce qui se fait de mieux chez le constructeur sud-coréen. Il est d’ailleurs possible de faire une bonne affaire sur le plus équilibré de la gamme actuelle : le S22 Plus. En se situant entre le modèle Ultra et le modèle classique, cette version du téléphone s’avère être le parfait compromis. Elle offre des caractéristiques performantes à prix encore plus réduit aujourd’hui, puisqu’elle est à 30 % moins chère que d’habitude.

Les points forts du Samsung Galaxy S22 Plus

Un design maîtrisé

Un appareil photo polyvalent

Un processeur puissant : Exynos 2200

La charge rapide de 45 W

Sortie au prix de 1 059 euros, le Samsung Galaxy S22 Plus est actuellement disponible en promotion à 840 euros chez Ubaldi, mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 15 novembre prochain, le smartphone chute à 740 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S22 Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S22 Plus au meilleur prix ?

Le bon équilibre

En se situant à mi-chemin entre le S22 Ultra et le S22 classique, le Samsung Galaxy S22 Plus propose des prestations haut de gamme sans (trop) faire flamber la facture grâce à cette promotion. Il reprend les traits du modèle standard, avec de belles finitions, mais avec un écran plus grand de 6,6 pouces (6,1 pouces pour le S22). Cette grande diagonale laisse découvrir un écran AMOLED en FHD+, parfait pour regarder du contenu vidéo. Il profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour apporter plus de fluidité à l’usage.

Pour faire fonctionner efficacement son téléphone, Samsung intègre sa puce Exynos 2200 couplée ici avec 8 Go de RAM. S’il est assez regrettable de ne pas avoir intégré la puce de chez Qualcomm (uniquement pour le marché européen), la firme devrait changer cela sur les S23. La configuration du S22 Plus est suffisamment puissante pour faire du multitâche et pour faire tourner toutes sortes d’applications gourmandes. Toutefois, cette puce reste en retrait sur les performances graphique. En jouant en Fortnite en 60 fps en qualité épique nous avons pu constater quelques ralentissements lors de notre test. Rien de rédhibitoire, surtout que l’interface One UI 4 avec Android 12 rend l’expérience utilisateur très agréable.

Quelques atouts face au modèle classique

Là où le S22 Plus tire un avantage face au S22, c’est au niveau de l’autonomie. La version Plus est nettement plus endurante, puisqu’elle intègre une batterie de 4 500 mAh contre 3 700 mAh sur le S22. Un gain qui permet de faire tenir le smartphone une journée, selon votre utilisation. D’après les rumeurs, son successeur apporterait une batterie plus conséquente encore. La charge rapide de 45 W vient muscler le jeu et permet de récupérer rapidement des pourcentages. Lors de notre test, il a suffi de 30 minutes pour passer de 6 % à 64 %. En revanche, il n’y a pas de bloc d’alimentation dans la boîte, il faudra donc l’acheter.

Concernant la partie photo, le S22 Plus garde la même composition que son petit frère à savoir : un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels, où le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3 offrent une bonne polyvalence photographique. Les clichés sont réussis dans la majorité des cas. Attention toutefois à la gestion de la dynamique, qui a tendance à pécher sur chaque objectif.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S22 Plus.

notre comparatif des meilleurs smartphones de 2022

Si vous voulez comparer le Samsung Galaxy S22 Plus avec d’autres références récentes sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.