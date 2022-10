Microsoft Surface Laptop 4 : le puissant modèle avec un i7 est 700 € moins cher

Le Microsoft Surface Laptop 4 est sorti l'année dernière dans tout un tas de configurations. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est l'une des plus performantes, avec un Intel Core i7 11e Gen et un SSD de 512 Go, car le prix est tout simplement en chute libre chez la Fnac : 1 199 euros au lieu de 1 899 euros habituellement.

Alors que le prochain ordinateur portable de Microsoft commence d’ores et déjà faire parler de lui, avec possiblement une prise de parole de la firme de Redmond avant la fin de l’année, c’est aujourd’hui le Surface Laptop 4 qui nous intéresse. En effet, ce PC portable lancé en 2021, dans sa version i7 + SSD 512 Go, bénéficie actuellement d’une importante réduction de 700 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Surface Laptop 4

Un format compact avec l’écran de 13,5 pouces

Le puissant i7 11e gen + 16 Go de RAM

Les haut-parleurs Dolby Atmos Omnisonic

Au lieu de 1 899 euros habituellement, cette version du Microsoft Surface Laptop avec un SSD de 512 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 1 199 euros sur le site de la Fnac, soit presque 40 % de remise immédiate pour ce pc portable taillé pour la bureautique.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Microsoft Surface Laptop 4. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Surface Laptop 4 au meilleur prix ?

Un laptop élégant et endurant

Le design du Surface Laptop 4 ne change absolument pas par rapport à son prédécesseur. On retrouve la même allure premium avec un large trackpad, un clavier ergonomique et un écran au format 2:3 dans un beau châssis en métal. Le modèle 13,5 pouces propose une définition de 2 256 x 1 504 pixels, sans oublier qu’il est toujours tactile et donc compatible avec le stylet Surface Pen.

Côté connectivité et connectique, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie, mais aussi les ports Surface Connect, USB-C, USB-A et jack. Microsoft annonce par ailleurs jusqu’à 16,5 heures avec un Intel Core i7. Ce Laptop 4 peut également compter sur la charge rapide qui permet de récupérer 80 % de batterie en une heure seulement. Il est livré avec une version Windows 10 Home préinstallé sur son SSD de 512 Go, avec mise à jour gratuite possible vers Windows 11. Notez aussi qu’il est possible de le remplacer par un SSD NVMe au format M.2 via l’aide d’un spécialiste.

L’un des modèles les plus performant

Avec ce Surface Laptop 4, Microsoft fait passer son ultrabook de la dixième à la onzième génération des processeurs Intel Core, ici avec un i7-1185G7, cadencé à 3 GHz (TurboBoost jusqu’à 4,8 GHz), et accompagné par 16 Go de RAM. Si les configurations sous AMD sont plus propices aux jeux vidéo, cette version du PC portable de la firme de Redmond est tout même capable de faire tourner quelques titres en 3D, mais il ne faudra pas non plus croire pouvoir lancer un AAA avec lui. Selon la marque, cette génération gagne 70 % de rapidité dans les tâches du quotidien par rapport au Surface Laptop 3.

Ce laptop est surtout idéal pour travailler dessus, quel que soit votre corps de métier. En cette époque où le télétravail est devenu monnaie courante, on apprécie sa caméra frontale HD 720p de bonne qualité (avec reconnaissance Windows Hello), ses deux micros de qualité studio ou encore ses haut-parleurs Dolby Atmos Omnisonic pour optimiser au maximum l’expérience vidéo et audio.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Microsoft Surface Laptop 4.

Comment choisir son PC portable ?

Afin de comparer le Microsoft Surface Laptop 4 avec les meilleures références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.