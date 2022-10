Avis à la team Xbox Series, la Seagate Expansion Card 1 To est à son plus bas prix

Contrairement à Sony, Microsoft fait le choix non pas d’un SSD, mais d’une carte d'extension pour augmenter le stockage de ses consoles next-gen. On retrouve aujourd’hui le modèle 1 To en promotion à 199,99 euros contre 249,99 euros de base.

Avec l’aide d’une mise à jour, Sony a rendu possible l’extension de stockage sur sa PS5 via un SSD NVMe. Une solution plus commune comparée à Microsoft, qui choisit une solution sur mesure plus simple : une carte d’extension conçue par Seagate. Assez onéreuse à sa sortie, elle bénéficie actuellement de 20 % de réduction par rapport à son prix initial.

La carte d’extension Seagate en quelques mots

Une carte aux petites dimensions bien conçue

Une installation simple

Une belle capacité de stockage : 1 To

Au lieu de 249,99 euros habituellement, la carte d’extension Seagate Expansion 1 To est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros sur Amazon.

Une solution de stockage facile à installer

En sortant ses consoles next-gen, Xbox a noué un partenariat avec Seagate pour ajouter une carte d’extension de stockage qui présente les mêmes performances et vitesses d’exécution que le SSD interne de la console. Celle-ci est réservée exclusivement aux possesseurs d’une Xbox Series S ou Xbox Series X.

Elle prend la forme d’une petite carte mémoire à insérer derrière la console pour augmenter de 1 To l’espace de stockage, plus précisément 919,9 Go. Sa petite taille, similaire à celle d’une carte SD, la rend plus facile à manipuler. Pas de pièce à démonter, ou d’outil nécessaire, elle est simple à installer. La carte est immédiatement reconnue et une notification nous prévient de l’ajout de l’espace de stockage pour copier et installer vos jeux Xbox.

Un SSD réactif

La carte s’intègre parfaitement avec l’architecture Xbox Velocity pour profiter des temps de chargements réduits sur les jeux Xbox, 360, One et Series. La compatibilité avec la fonctionnalité Quick Resume — pour lancer plusieurs jeux en même temps — est également de la partie.

En revanche, lors de notre test nous avons constaté que les performances sont un peu amoindries par rapport au stockage interne des Xbox Series X|S, mais cela n’entache en rien l’expérience utilisateur. Comptez par exemple 13 secondes supplémentaires de temps de chargement pour lancer Yakuza Like A Dragon. Une différence qui reste correcte.

D’autres alternatives

Vous pouvez également opter pour un disque dur externe ou un SSD externe afin de stocker vos jeux Xbox, mais vous ne pourrez pas les lancer. Voici notre guide dédié si vous êtes intéressé.

