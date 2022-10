La PS5 aurait été jailbreakée, mais c’est très limité

Cela devait finir par arriver, la PlayStation 5 de Sony a été jailbreakée. Cela permet de lancer des logiciels non officiels sur la console, et peut-être à terme des jeux piratés.

Longtemps une pratique extrêmement populaire, le jailbreak de console a perdu de sa superbe avec l’augmentation en sécurité des consoles et l’arrivée des mises à jour par Internet pour corriger certaines failles.

Cela n’empêche pas les hackeurs de s’essayer au jailbreak de chaque nouvelle machine qui sort sur le marché. Deux ans après son lancement commercial, la PS5 en fait les frais avec un premier jailbreak.

Une faille sur le firmware 4.03

Si vous possédez une console PS5 encore sous le logiciel 4.03 datant d’octobre 2021, la valeur de votre console vient de bondir sur le marché de l’occasion. En effet, le jailbreak partagé par Lance McDonald ne s’applique pas sur les versions dépassant ce numéro, c’est-à-dire à partir de la version 4.50 lancée en décembre 2021.

Que permet ce jailbreak ?

En l’état, ce premier jailbreak permet d’accéder au menu débug de la console et d’installer des fichiers PKG de logiciels PS4. Il est ainsi possible de réinstaller la très célèbre démo jouable de PT qui a aujourd’hui disparu du PlayStation Store.

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

En revanche, impossible de la lancer. En effet, le jailbreak donne bien les accès en lecture et écriture, mais pas l’autorisation pour exécuter le fichier installé.

On est donc face à un jailbreak qui offre des possibilités très limitées et qui n’est installable que sur un nombre restreint de machines avec de grandes contraintes sur la version installée. On est loin d’une faille de sécurité qui pourrait populariser le piratage de jeux sur PS5. Sony devrait pouvoir continuer de dormir sur ses deux oreilles.

