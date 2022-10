-500 € sur la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, -70 € sur le Pixel 6a et -130 € sur un robot aspirateur – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra avec plus de 500 euros de réduction, le Google Pixel 6a avec plus de 70 euros de réduction et l'Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure avec 130 euros de réduction. NordVPN a aussi baisser les prix de ses offres.

Officiellement présentées début 2022, les trois tablettes de la gamme Galaxy Tab S8 de Samsung ont toutes un point commun : la grandeur de leur écran. La plus premium embarque naturellement la plus grande dalle : la marque a ainsi misé sur un écran massif de 14,6 pouces, soit une diagonale qui se rapproche de celles de nombreux PC classiques. Pour mettre la main sur ce modèle unique, le moment est tout choisi puisque vous pourrez bénéficier d’une réduction de 500 euros au total.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, c’est…

Un écran géant AMOLED de 14,6 pouces

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Un design raffiné

Lancée à 1 219 euros, mais aujourd’hui affichée en promotion à 867 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (8+128 Go) peut vous revenir à 717 euros sur Amazon grâce à une ODR valable jusqu’au 15 novembre 2022.

Disponible depuis cet été, le Google Pixel 6a reprend en partie les traits de ses grands frères, les Pixel 6 et 6 Pro, mais avec quelques concessions pour alléger la facture. Il n’en est pas moins intéressant, puisque le téléphone offre une certaine satisfaction sur le design compact, l’expérience photo au-dessus du lot et la partie logicielle maîtrisée. Même si les yeux sont braqués aujourd’hui sur la conférence de Google, cette offre sur le Pixel 6a reste très intéressante grâce à plus de 70 euros de réduction.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Les forces du Pixel 6a

Le format agréable en main

La qualité et la polyvalence photo

L’expérience logicielle Google

Sortie au prix de 459 euros, le Google Pixel 6a se trouve actuellement en promotion à 387,99 euros sur Amazon, soit 15 % de remise.

Les aspirateurs robots sont de plus en plus répandus dans les foyers. Certains constructeurs font le plein d’innovation sans pour autant faire flamber la facture. C’est le cas d’Ecovacs qui propose son Ozmo T8 Pure, un aspirateur robot doté d’une bonne puissance d’aspiration et d’une serpillère pour un nettoyage complet de votre domicile. De plus, il intègre un capteur laser qui va le rendre plus précis la navigation et permettre au robot de bien distinguer les obstacles. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il coûte pas plus de 300 euros grâce à cette remise de 130 euros.

Les atouts du Deebot Ozmo T8 Pure

Une bonne puissance d’aspirateur

Une serpillère pour laver le sol

Une cartographie précise grâce au laser

Proposé normalement à 429 euros sur Amazon, l’aspirateur robot Deebot Ozmo T8 Pure d’Ecovacs est désormais à 299 euros grâce à un coupon de réduction d’une valeur de 130 euros.

Le VPN le plus populaire du moment compose pour cette fois-ci 3 formules : Essentiel, Avancée et Ultime. La première propose l’accès au VPN en plus d’une protection antivirus et d’un bloqueur de publicité, la seconde propose en plus un gestionnaire de mot de passe et la troisième rajoute 1 To de Stockage en ligne. Il faut aussi compter sur des options avancées de bases comme l’activation d’un réseau mesh ou encore de protection anti-menaces Le tout est proposé à des prix très avantageux aujourd’hui.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur NordVPN.

NordVPN, en gros, c’est quoi ?

Très bonnes applications Desktop et mobile

D’excellents débits grâce au protocole NordLynx

Un SAV fiable et efficace

Un gestionnaire de mot de passe et du stockage en cloud en option

Aujourd’hui, NordVPN propose son abonnement de 2 ans avec trois mois offert en plus pour 67,23 euros, soit 2,49 euros par mois, -68% en tout.

Vous pouvez aussi opter pour les bundles suivants qui sont également en promotion avec notamment l’apport d’un gestionnaire de Mot de passe et d’un cloud de 1 To ultra-sécurisé :

NordVPN + NordPass pour 2 ans + 3 mois gratuit 88,23 euros soit 3,29 euros par mois, -67% en tout .

NordVPN + NordPass + NordLocker pour 2 ans + 3 mois gratuit 121,23€ soit 4,49 euros par mois, -71% en tout.

Les meilleurs VPN du moment La valeur sûre NordVPN 2.99€/mois Découvrir Meilleur rapport qualité-prix CyberGhost VPN 2.11€/mois Découvrir Connexions simultanées illimitées SurfShark 2.30€/mois Découvrir Tous les meilleurs VPN

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.