À -30 %, cet aspirateur robot qui aspire et lave vous facilitera le quotidien

Aspirer ou nettoyer ? L'Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure fait les 2. Il détecte en temps réel les objets afin d’éviter les obstacles qui se dressent devant lui. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est à 299 euros contre 429 euros habituellement sur Amazon.

Les aspirateurs robots sont de plus en plus répandus dans les foyers. Certains constructeurs font le plein d’innovation sans pour autant faire flamber la facture. C’est le cas d’Ecovacs qui propose son Ozmo T8 Pure, un aspirateur robot doté d’une bonne puissance d’aspiration et d’une serpillère pour un nettoyage complet de votre domicile. De plus, il intègre un capteur laser qui va le rendre plus précis la navigation et permettre au robot de bien distinguer les obstacles. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il coûte pas plus de 300 euros grâce à cette remise de 130 euros.

Les atouts du Deebot Ozmo T8 Pure

Une bonne puissance d’aspirateur

Une serpillère pour laver le sol

Une cartographie précise grâce au laser

Proposé normalement à 429 euros sur Amazon, l’aspirateur robot Deebot Ozmo T8 Pure d’Ecovacs est désormais à 299 euros grâce à un coupon de réduction d’une valeur de 130 euros.

Un aspirateur robot bourré de fonctionnalités

Pour son prix, le Deebot Ozmo T8 Pure est bien équipé face à d’autres modèles plus onéreux. Pour un nettoyage efficace, Ecovacs intègre sur le T8 Pure un laser dToF (Direct Time of Flight) qui permet au robot d’obtenir une cartographie précise de l’environnement. Cette technologie permet au robot de détecter en temps réel les objets (jusqu’à 10 mètres) afin d’éviter les obstacles ainsi que les collisions, les enchevêtrements et les blocages. Il est aussi capable de cartographier plusieurs étages.

Pour consulter cette carte, il vous suffit de télécharger l’application Ecovacs Home (disponible sur iOS et Android). Vous pouvez alors cibler ou interdire les zones que vous voulez nettoyer au sein de l’application. Elle permet également de s’assurer que l’aspirateur est passe-partout chez vous quand vous n’êtes pas présent. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa.

Et qui ne manque pas d’endurance

Pour éliminer la poussière et les débris cachés dans les tapis par exemple, l’aspirateur robot d’Ecovacs propose 3 niveaux de puissance d’aspiration (Standard, Max, et Max+). Il est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage) et ne laissera pas de débris, gros ou petits. Il peut aussi bien aspirer, balayer, et laver votre sol simultanément afin d’éliminer les taches récalcitrantes. Lors de son passage, il va pouvoir contrôler précisément le débit d’eau à mettre au sol, selon quatre niveaux d’humidification différents pour éviter le gaspillage. Il va même reconnaître les tapis pour augmenter la puissance d’aspiration et éviter de les mouiller.

Pour finir sur un bon point, Ecovacs annonce 175 minutes d’autonomie avant de nécessiter un retour au socle grâce à sa batterie de 5 200 mAh. D’après la marque, le robot est capable de recouvrir une surface de 300 m² maximum en un cycle de nettoyage. Pour une recharge complète, compter environ 6 heures et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 420 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 180 ml pour le réservoir d’eau.

Voici notre guide pour vous aider à choisir celui qui conviendra parfaitement à votre maison

Si vous voulez découvrir d’autres références que le Deebot Ozmo T8 Pure, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.