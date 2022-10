Un smartphone 5G de Samsung à moins de 200 € ? C’est possible avec le Prime Day !

Parmi les smartphones Samsung, on en retrouve à tous les prix. Les Galaxy M profitent du savoir-faire de la marque pour un prix plus contenu. Ils sont idéals pour les petits budgets, comme le M23 5G qui tombe à 189 euros contre 299 euros à sa sortie.

Avec la gamme de M de Samsung, la marque tente de séduire les petits budgets. Le modèle M23 5G est l’un des représentants du segment entrée de gamme, avec pour but d’offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi pour un prix relativement contenu. Avec le Prime Day, le M23 devient plus accessible après plus de 35 % de remise.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy M23

Un écran FHD+ rafraîchit à 120 Hz

Un SoC efficace et Android 12 de la partie

Un smartphone endurant

Sortie au prix de 299 euros, le Samsung Galaxy M23 5G bénéficie de 110 euros de remise et se trouve désormais à 189 euros seulement sur Amazon.

Pour 40 euros de plus, le Samsung Galaxy M33 5G, plus puissant que le modèle précédent, est aussi disponible en promotion : il passe de 329 euros à 229 euros sur Amazon, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Un smartphone entrée de gamme réussi

Le Samsung Galaxy M23 est compatible 5G, c’est grâce à sa puce milieu de gamme Snapdragon 750G de Qualcomm, couplée à 4 Go de mémoire vive. Si ce processeur n’est pas le plus performant, il a l’avantage de répondre efficacement à la majorité des usages quotidiens, comme la navigation web, les réseaux sociaux et quelques jeux, le tout, sans trop de ralentissement. Pour une meilleure expérience utilisateur, il est même possible de faire la mise à jour Android 13.

Le Galaxy M23 marque aussi des points avec son grand écran de 6,6 pouces, qui conviendra à celles et ceux qui souhaitent regarder du contenu vidéo confortablement. Même si on aura ici simplement droit à une dalle TFT et FHD+ (1080 x 2408 pixels), la qualité est au rendez-vous. Il profite même d’un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Une autonomie confortable, et un module photo correct

L’un de ses points forts se trouve aussi sous le capot, puisque ce téléphone intègre une batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, l’appareil peut tenir facilement deux jours avant de nécessiter une recharge complète. En revanche, si le constructeur annonce une charge dite rapide, elle s’élève à 25 W — Il faudra plus d’une bonne heure pour le recharger complètement à 100 %. De plus, le chargeur st vendu séparément. C’est assez dommage pour cette tranche tarifaire.

Quant à la partie photo, on découvre trois capteurs photo. Un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Évidemment, ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la firme sud-coréenne, mais on apprécie la présence de l’ultra grand-angle et la bonne qualité des clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

