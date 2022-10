Cette TV 4K de 50 pouces de chez Phillips est bradé pendant le Prime Day

Si vous cherchez un nouveau téléviseur simple et surtout pas cher, Le Philips 50PUS7657 et sa dalle 4K de 50 pouces saura combler vos attentes. Il est justement en promotion à 399,99 euros au lieu de 499,99 sur Amazon pendant le Prime Day.

Vous êtes à la recherche d’un téléviseur de bonne qualité sans besoin d’y mettre une moitié de salaire ? ? La TV Philips 50PUS7657 n’est certainement pas la TV la plus impressionnante, mais elle ne manque pas d’atouts. Elle compte notamment sur sa définition 4K, une diagonale de 50 pouces et une compatibilité avec les meilleures normes vidéos. Bref, l’essentiel pour moins de 400 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Les points forts de cette TV Philips

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Atmos

TV Connectée grâce au système propriétaire de Phillips : SAPHI

Compatible Wi-Fi

Au lieu de 499,99 euros, la TV Philips 50PUS7657 est en ce moment en promotion à 399,99 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Notez que le modèle de 55 pouces est également en promotion sur Amazon en passant de 599 euros à 499 euros.

Une TV 4K qui assure l’essentiel à prix contenu

Cette TV Philips dispose d’une diagonale de 50 pouces et profite de l’expérience de Philips pour se fondre parfaitement dans votre intérieur. De plus, avec ses pieds fins, l’écran semble presque flotter au-dessus de votre meuble télé ou sur votre mur. Ce téléviseur offre donc une finesse d’écran et un cadre métal argenté qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. D’ailleurs, cette TV s’articule autour d’une dalle LCD de qualité, déployant une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour profiter de vos films et de votre télévision au maximum.

Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Côté image, elle assurera l’upscaling de vos contenus en 4K grâce au traitement maison Pixel Precise HD pour une qualité d’image plus précise en basse définition. On regrette cependant l’absence de la technologie Ambilight du constructeur.

Pas d’Android TV, mais TV connectée quand même

Si les TV Phillips intègrent le plus souvent Android TV pour la partie OS de leurs téléviseurs, ce n’est pas le cas ici. On a tout de même le droit à un système baptisé SAPHI, qui offre une expérience de TV connectée largement satisfaisante. Au programme, quelques applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Rakuten TV, ceux-là disposant de boutons dédiés sur la télécommande de la TV.

Pour finir, sachez que cette TV ne sera pas vraiment destinée aux gamers, puisqu’elle intègre trois ports HDMI 2.0. La dalle étant bloquée à 60 Hz; ce n’est pas une grande perte. Elle propose néanmoins plusieurs modes vidéos pouvant s’adapter au type de contenu que vous visionnez.

