LG 55C2 : quand le meilleur TV 4K OLED du moment perd 40 % de son prix

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur pendant le Prime Day, vous serez heureux d'apprendre que l'une des meilleures TV de la marque LG est en promotion. Chez Rue du Commerce, le TV OLED55C2 est proposé à 1 199 euros au lieu de 1 999 euros.

Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. Et si ces produits sont généralement onéreux, les promotions sont régulières, même sur les nouveaux modèles. C’est le cas par exemple du modèle 55C2, qui coûte 800 euros de moins grâce à cette offre chez Rue du Commerce.

Les atouts du LG OLED55C2

Une dalle OLED 55″ 20 % plus lumineuse

Un nouveau processeur plus performant pour l’upscaling

4 ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

WebOS : ses fonctionnalités et sa fluidité

Au lieu d’un prix barré à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 (55 pouces) est désormais disponible en promotion à 1 199 euros sur le site Rue du Commerce.

Une nouvelle conception réussie

Assez semblable à la série C1, le téléviseur LG 55C2 se différencie par sa conception qui le rend plus fin et plus léger. Le TV LG C2 est doté d’un cadre en fibre composite, qui permet de réduire de moitié le poids de l’ensemble du téléviseur. On a droit à une allure plus épurée avec d’excellentes finitions et des bords encore plus fins.

On retrouve évidemment une dalle OLED de très bonne qualité, ic de 55 pouces, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds, mais avec la technologie OLED EVO afin d’apporter plus de luminosité. Elle est d’ailleurs 20 % plus lumineuse que l’ancienne génération. Le TV LG C2 s’appuie sur le processeur Alpha 9 Gen 5. Comparé au gen 4, il ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité.

Un TV bien complet

Autrement, le LG C2 est compatible HDR, HDR10 et Dolby Vision IQ, une évolution du Dolby Vision classique qui permet d’adapter l’image selon votre environnement, pour une meilleure perception des petits détails et des scènes particulièrement sombres. La partie audio est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 surround sur la gamme C2 pour un son plus vaste.

Évidemment, on retrouve ensuite la technologie HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), sans oublier les modes VRR (Variable Refresh Rate, ou taux de rafraichissement variable) et ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence). On pourra également profiter d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est aussi rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image.

L’efficacité de l’OS de LG

L’interface maison de LG est toujours de la partie. Fluide et simple à utiliser, elle s’accompagne avec quelques nouvelles fonctionnalités. Il est possible de fractionner l’écran en deux afin d’y voir deux programmes différents. Il est possible à présent de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde.

Une fonction permet même d’afficher des images de veille, diffuser de la musique quand le TV est en veille. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché.

Pour en savoir plus, nous vous invitions à consulter notre test sur le TV LG OLED55C2.

