Ce TV 4K Philips 65 pouces (avec Ambilight + HDMI 2.1) est à un super prix

Pour 2022, Philips a renouvelé sa gamme The One. Les TV profitent toujours de la technologie Ambilight, mais sont équipées d’une dalle rafraichie à 120 Hz et de ports HDMI 2.1. Aujourd’hui, le modèle 65 pouces tombe à 929 euros contre 1 299 euros de base.

À l’heure où les téléviseurs QLED et OLED se multiplient, Philips continue de proposer sa gamme The One avec des dalles LED. La qualité est tout de même au rendez-vous, d’autant plus que la fonction Ambilight sur 3 côtés est toujours de la partie. Elle permet d’offrir une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. La série 2022 peut même plaire aux joueurs et aux joueuses grâce à la prise en charge de l’HDMI 2.1. Si ce TV vous intéresse, sachez que le modèle de 65 pouces profite près de 30 % de réduction grâce à un code promo.

Les points forts du TV Philips

Une grande dalle de 65″ avec Ambilight

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Prend en charge l’HDMI 2.1, VRR et Freesync

L’interface Android TV

De base à 1 299 euros, le téléviseur Philips The One 65PUS8897 (65 pouces) est affiché à 999 euros sur le site Darty, mais avec le code PROMO70 il tombe à 929 euros.

Une expérience immersive à la clé

Ce téléviseur Philips The One est doté d’un très bel écran LCD 4K de 65 pouces, soit une grande diagonale de 164 cm environ. Il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. Il dispose d’un bon taux de contraste, sans pour autant se hisser au niveau des performances d’un écran OLED.

Il est compatible avec les meilleures normes vidéo du moment, en passant par le Dolby Vision, le HDR, HDR10 et HDR10+, sans oublier le Dolby Atmos pour le son. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K. Pour les cinéphiles comme pour les gamers, la fonction Ambilight offre une immersion intensifiée. Les LEDs disposées à l’arrière du téléviseur produisent un éclairage en fonction du contenu à l’écran. Plus qu’un simple gadget, c’est une expérience qui améliorera sensiblement le plaisir de visionnage. Il est toujours possible de la désactiver via le menu.

Des fonctionnalités gaming et un OS fluide

Ce TV Philips The One devrait s’adapter parfaitement aux consoles de dernière génération, puisqu’il intègre deux ports HDMI 2.1. Cette connectique autorise la 4K à 120 images par seconde, tout en profitant d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Le TV est également compatible AMD FreeSync pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante.

Le TV 65PUS8897 inclut Android TV, l’OS de Google qui permet de naviguer facilement dans les menus et d’avoir un accès au catalogue Google Play. Les applications classiques comme Netflix, Prime Video ou Disney+ sont bien sûr de la partie. Chromecast est aussi présent, pour diffuser du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, ainsi que l’Assistant Google ou encore Alexa, pour contrôler le téléviseur avec les commandes vocales.

