Rarement en stock, la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti est tout de même en promotion

Difficile de mettre la main sur une carte graphique GeForce RTX, et surtout à un prix raisonnable. Pour les gamers et gameuses, sachez que la RTX 3080 Ti est actuellement disponible en promotion à 987,33 euros au lieu de 1 199 euros à sa sortie.

Avec la pénurie de composants, il est difficile d’upgrader votre PC et d’y ajouter une carte graphique Nvidia à prix correct. Actuellement, il est pourtant possible de se procurer la GeForce RTX 3080 Ti à un prix moins élevé qu’au lancement. Avec cette carte graphique, vous pourrez faire tourner les titres les plus gourmands sans souci. C’est tout simplement l’assurance de s’équiper de l’une des meilleures CG du marché pour jouer dans les meilleures conditions.

La RTX 3080 Ti en quelques mots

La 4K avec les graphismes au maximum

Une carte relativement silencieuse

12 Go de mémoire GDDR6X

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti est à prix conseillé de 1 199 euros à sa sortie. Avec des tarifs constamment en hausse, il est possible de la retrouver à un tarif bien plus élevé. Mais en ce moment, cette dernière est disponible en promotion à 987,33 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti au meilleur prix ?

À mi-chemin entre une 3080 et une 3090

Nvidia a conçu une version booster de la 3080 : la RTX 3080 Ti. Pour résumer, c’est une RTX 3090 légèrement bridée. Elle permet de jouer en 4K dans de bonnes conditions avec une fréquence d’images très rapide pour profiter des écrans 120 Hz et bien plus. Bien évidemment, le ray tracing est de mise, même avec tous les graphismes poussés au maximum.

Elle reprend la même puce GA102 que la 3080, mais est dotée de plus d’unités de calcul et surtout de plus de mémoire vive, passant de 10 à 12 Go. De ce fait, on a droit à un gain de performances d’environ 10 % par rapport à la 3080 classique. Ce gain de performance s’accompagne sans surprise d’une augmentation de consommation.

Une carte graphique silencieuse

Une bonne carte graphique doit être conçue intelligemment pour évacuer la chaleur tout en maîtrisant sa consommation et la chaleur générée. Ici, EVGA embarque un système de refroidissement composé de 3 ventilateurs. Il permet de dissiper la chaleur, et donc de maintenir les performances en jeu et au passage de réduire le bruit des ventilateurs.

L’avantage avec les cartes graphiques Nvidia GeForce de série 3000, c’est qu’elles permettent d’accéder à de nombreuses technologies de Nvidia, dont le DLSS pour un avoir un rendu réaliste en jeu, net et fluide. On retrouve aussi Nvidia Ansel, mais aussi des fonctions externes comme Nvidia Broadcast. Ce dernier permet d’utiliser la puissance de la carte graphique pour filtrer les bruits ambiants derrière son micro ou changer son arrière-plan en visioconférence.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.

Nvidia ou AMD ? Découvrez notre sélection pour choisir votre carte graphique

Si vous voulez comparer la carte graphie GeForce RTX 3080 Ti de Nvidia avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes graphiques (GPU) Nvidia GeForce RTX et AMD Radeon en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.