La carte Fnac+ est à moitié prix : la livraison en 1 jour ouvré, mais pas que

En ce moment, la carte Fnac+ devient plus accessible : au lieu de 9,99 euros la première année, le prix de l'abonnement est aujourd'hui de seulement 4,99 euros, avec en prime un accès à Deezer Premium et bien d'autres.

En proposant sa carte Fnac+, le site marchand offre la possibilité à ses adhérents de faire de bonnes affaires tout au long de l’année. Elle permet entre autres de cumuler des euros lors de vos achats dans les enseignes Fnac et Darty, mais aussi de profiter de la livraison gratuite ou encore de remises exclusives, le tout pour moins de 5 euros.

Les points forts de la carte Fnac+

Les remises exclusives et la livraison gratuite

Presse, BD et Manga en illimité

Deezer Premium offert pendant 4 mois

Au lieu de 9,99 euros habituellement, la carte Fnac+ est aujourd’hui disponible à seulement 4,99 euros pour la première année. Le tarif pour la seconde année passe ensuite à 14,99 euros.

Des avantages et remises tout au long de l’année

Pendant un an, la carte Fnac+ offre de nombreux avantages pour ses adhérents. L’un des plus avantageux est la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré sur un ensemble de produits. Autre avantage : l’installation à domicile et la mise en service (d’un téléviseur par exemple) sont gratuites, et c’est valable pour un achat dans les enseignes Fnac et Darty.

Vous pouvez bénéficier de remises immédiates de 5 % sur les univers high-tech, livres et bien d’autres produits éligibles. Vous pouvez même éviter la queue en magasin puisque la carte Fnac+ vous donne accès aux caisses prioritaires dans les boutiques Fnac. Les avantages ne s’arrêtent pas là, puisqu’il est également possible de cumuler des euros lors de vos achats, chez Fnac comme chez Darty, et surtout de pouvoir les dépenser dans les deux enseignes.

Et un accès privilégié à la culture

Cette carte propose aussi un accès à ePresse en illimité pendant 4 mois, afin d’avoir accès à un certain nombre de journaux et magazines depuis n’importe quel support numérique. Il en va de même pour les BD, Manga et Webtoon grâce à la plateforme Izneo. Pour ce dernier service, cette fois-ci 3 mois sont offerts.

Pour parfaire le tout, l’abonnement à la carte Fnac+ vous donne accès pendant 4 mois au service Deezer Premium et ses centaines de milliers de titres musicaux accessibles n’importe où, sans pubs et même sans connexion. Tout ça sans compter les milliers de podcasts audio et les centaines de Radio que Deezer héberge également.

