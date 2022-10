Amazon brade le SSD M.2 Samsung 980 Pro de 1 To (pour PS5) à -41 %

Pour booster les performances de votre PC, ou bien soulager l’espace de stockage de votre PS5 à moindre coût, le SSD M.2 Samsung 980 Pro avec 1 To de stockage est idéal puisqu'il est en promotion à 129,99 euros contre 220,20 euros sur Amazon.

Si vous disposez encore d’un disque dur comme stockage principal, le remplacer par un SSD NVMe est fortement recommandé pour gagner en réactivité et en fluidité. Le SSD M.2 Samsung 980 Pro assure d’excellentes performances avec des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s, et peut tout à fait convenir à votre PS5. Son modèle avec 1 To de stockage est d’ailleurs à son prix le plus bas grâce à cette remise de plus de 90 euros.

Les caractéristiques du Samsung 980 Pro

Des débits excellents : 7 Go/s en lecture et 5 Go/s en écriture

Un contrôleur thermique intégré pour limiter la surchauffe

Une belle capacité de stockage : 1 To

De base proposé à 220,20 euros, le SSD NVMe M.2 Samsung 980 Pro (MZ-V8P1T0BW) de 1 To profite de plus de 40 % de remise et s’affiche à 129,99 euros sur Amazon. C’est d’ailleurs le prix le plus constaté sur le site du géant américain.

Un SSD performant

Le SSD Samsung 980 Pro est doté d’une interface PCIe de quatrième génération. De ce fait, il assure des vitesses de transfert bien plus élevées. D’après la marque, ils sont deux fois plus élevés qu’un SSD en interface PCIe 3.0 et douze fois plus élevés qu’avec un SSD au format SATA.

Ce modèle 980 Pro délivre des vitesses de transfert très confortables, avec des débits qui montent jusqu’à 7000 Mo/s en lecture et 5 100 Mo/s en écriture.

Idéal pour la PS5

Ce SSD qui prend la forme d’une barrette de RAM, est facile à installer sur PC via un port PCI Express. Il est aussi possible d’associer ce SSD à une PlayStation 5. Les débits qu’il propose sont largement suffisants, puisque la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s. Il intègre même un contrôleur thermique pour conserver les performances et une température stable, mais aussi d’un dissipateur de chaleur qui protégera la puce NAND de toutes variations de température.

Et pour soulager le stockage de votre machine ou votre console, ce modèle dispose d’une capacité de 1 To, ce qui est très confortable pour y stocker plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Il assura aussi une bonne stabilité pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu et les applications exigeantes.

