Mi Watch Lite : Xiaomi divise par 3 le prix de sa montre connectée abordable

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, Xiaomi n’hésite pas à proposer des produits complets avec des prix bas. Aujourd’hui, la Mi Watch Lite se négocie à seulement 24,99 euros contre 69,99 euros à sa sortie.

Lancée par Xiaomi au début de l’année 2021, la Mi Watch Lite est une version allégée de la montre premium du même nom. Elle fait certes quelques concessions, mais propose de nombreuses fonctionnalités liées à la santé et le sport, avec une grande autonomie. Déjà abordable, elle bénéficie aujourd’hui de plus de 60 % de réduction sur le site du constructeur.

Pourquoi la Mi Watch Lite est une bonne montre ?

Elle propose une autonomie de 9 jours

De nombreuses fonctionnalités santé

Le tout pour un prix mini

Pour un prix conseillé de 69,99 euros à sa sortie, la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite est remisée à 34,99 euros sur le site du constructeur. Une fois dans le panier, il est possible d’y ajouter un coupon de réduction de 10 euros, et l’obtenir pour seulement 24,99 euros.

Une montre bien finie pour le prix

La Xiaomi Mi Watch Lite prend la forme rectangulaire, bien connue de chez Apple, et intègre un écran TFT de 1,4 pouce en couleur et affichant une définition de 320 x 320 pixels. On peut regretter l’absence d’AMOLED, mais pour ce prix, la qualité d’affichage est bonne, et la montre prend même en charge le réglage automatique de la luminosité. Vous pouvez même retrouver plus de cent cadrans pour varier le style en fonction de votre envie.

De nombreuses informations sont d’ailleurs disponibles à l’écran, comme l’affichage des notifications avec les emojis, la météo, ou encore l’alarme de votre réveil. Sur la tranche droite du boîtier, on découvre un bouton qui va permettre de revenir au menu principal.

Un bon suivi que ce soit côté sport ou santé

Au vu de son prix, la Mi Watch Lite peut se vanter de soumettre de nombreuses fonctionnalités santé, en passant par le suivi du sommeil, l’analyse de la fréquence cardiaque et bien d’autres grâce à ses moult capteurs. La montre intègre aussi un GPS pour faciliter les entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis. Il est capable d’indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement.

Elle est aussi capable de tracker le nombre de vos pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées. Elle propose notamment 11 activités qui sont proposées de base comme : la course en extérieur, le yoga, le cyclisme, ou jusqu’à la nage en eau libre, car elle est étanche jusqu’à 5 ATM.

En ce qui concerne l’autonomie, la smartwatch abordable de Xiaomi s’en sort très bien avec 9 jours en utilisation classique, et 10 heures en mode sport avec le GPS activé en continu, toujours selon la marque. Comptez enfin deux heures pour la recharger entièrement via le support livré avec.

