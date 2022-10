Ce récent TV QLED 4K de Samsung en 55 pouces (HDMI 2.1) est 500 € moins cher

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur équipé d'une dalle QLED de bonne qualité, cette offre pourrait bien vous plaire : le TV QLED Q80B de Samsung en 55 pouces, sorti en 2022, passe de 1 299 euros sur le site officiel à seulement 799 euros chez Rue du Commerce.

Quand on parle de téléviseurs QLED, Samsung vient souvent en premier. Le constructeur sud-coréen apporte son expertise sur l’ensemble de ses TV, dont le récent modèle 55Q80B de 2022. Sa fiche technique regroupe presque toutes les dernières technologies d’affichage pour un prix plus contenu aujourd’hui grâce à cette réduction de près de 40 % sur son prix initial.

Ce qu’on aime sur ce TV QLED de Samsung

Sa dalle QLED 4K de 55 pouces

Ses compatibilités HDR et Dolby Atmos

Ses 4 ports HDMI 2.1 (pour du 120 fps et VRR)

Initialement à 1 299 euros sur le site du constructeur, le TV 55Q80B 2022 de Samsung est affiché au prix barré de 899 euros sur le site de Rue du Commerce, mais l’e-commerçant va encore plus loin et propose ce téléviseur à seulement 799 euros.

L’expertise de Samsung

Doté d’un design épuré et élégant, le modèle 55Q80B de Samsung saura trouver sa place dans votre salon. Anticipez tout de même l’espace, puisque la diagonale est de 55 pouces. Sa grande dalle QLED propose une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Sans atteindre la perfection de l’OLED, la qualité d’image est tout de même au rendez-vous.

Et si on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs. Côté son, le Dolby Atmos s’invite et avec la technologie OTS, le son se déplace de manière dynamique et suit le mouvement des objets à l’écran, grâce aux haut-parleurs autour du téléviseur.

Idéal pour les gamers

Pour les amateurs de jeux vidéo, vous pourrez profiter des 4 ports HDMI 2.1 présents sur le téléviseur. Cette connectique assura une compatibilité parfaite avec les consoles next-gen que sont les PS5 et Xbox Series X. Le TV affichera vos jeux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz jusqu’en définition 4K. Il est également compatible avec l’AMD Freesync Premium Pro et le VRR afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Pour couronner le tout, l’écran est également rafraîchi à 100 Hz pour afficher des images nettes en mouvement.

Avec TizenOS aux commandes, ce téléviseur donne accès à un large catalogue de contenu comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, et autres plateformes. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Vous retrouverez même des fonctionnalités bien pratiques, comme de diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple.

