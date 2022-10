Samsung 870 EVO : cet excellent SSD de 500 Go est à moitié prix sur Amazon

Si vous recherchez un SSD performant pour votre ordinateur portable ou fixe, le Samsung 870 EVO est sans aucun doute le meilleur choix, d'autant plus qu'en ce moment le prix du modèle 500 Go passe de 99,90 euros à seulement 49,71 euros.

Les SSD internes offrent de belles performances et sont des solutions incontournables pour gagner en vitesse d’exécution et de transfert. Désormais, ils ont l’avantage d’être de plus en plus abordables. C’est le cas du 870 EVO de Samsung, l’une des meilleures références, qui profite actuellement de 50 % de remise pour le modèle avec 500 Go de stockage.

Ce qu’il faut retenir du SSD 870 EVO

Des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.

La bonne qualité de fabrication du SSD.

500 Go pour stocker vos données.

Affiché à 99,90 euros sur le site du constructeur, le SSD interne 870 EVO de Samsung avec 500 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à 49,71 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur le site du géant américain.

Une référence pour sa fiabilité

En l’absence de pièces mécaniques, il est capable de résister aux chocs et aux vibrations — de quoi garantir une durabilité plus grande qu’un disque dur. Et pour vous rassurer, le constructeur sud-coréen garantit son produit trois ans.

Sa taille est au format standard de 2,5 pouces, afin d’être facilement installé dans une tour. Ici, ce modèle est doté d’une capacité de stockage de 500 Go. Cette quantité suffira à accueillir toute sorte de contenus sur votre machine, comme des jeux vidéo, des logiciels ou des fichiers volumineux.

Et ses performances pour le prix

Concernant ses performances, le SSD Samsung 870 EVO peut atteindre 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cela garantit des temps de chargement réduits et des transferts plus rapides. Le 870 Evo de Samsung intègre la technologie TurboWrite qui va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture, mais aussi de maintenir un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire cache plus importante.

Quant à la mémoire V-NAND de 4e génération, elle apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Pour passer à la vitesse supérieure : voici les meilleurs SSD M.2 du moment

Si vous souhaitez plutôt mettre la main sur un autre type de produit tout aussi intéressant, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC compatible en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.