Fortuneo propose la prime parfaite pour les fêtes de fin d’année : 150 € offerts

Juste avant le Black Friday et les fêtes de fin d’année, la banque en ligne Fortuneo propose jusqu'à 150 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire.

Les offres de bienvenues des banques en ligne sont souvent avantageuses, mais aujourd’hui c’est Fortuneo qui propose la plus intéressante. La banque en ligne, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa lance une opération de bienvenue permettant d’ouvrir un compte chez eux et d’obtenir une prime pouvant aller jusqu’à 150 euros. On vous donne tous les détails dans cet article pour l’obtenir.

Que propose la banque en ligne Fortuneo ?

Un compte bancaire gratuit avec et sans condition de revenus

Une tenue de compte gratuite

Et pas de frais à l’étranger

Disponible jusqu’au 16 novembre 2022, Fortuneo propose une offre qui permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte chez Fortuneo avec carte Gold CB Mastercard. Elle est uniquement disponible pour les nouveaux clients. N’oubliez pas de renseigner le code promo FTNNOV pour bénéficier de cette prime.

L’expertise de Fortuneo

Parmi les nombreuses banques en ligne, Fortuneo n’est pas novice et cumule des années d’expertises sur ce secteur. C’est d’ailleurs une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui lui permet de proposer des services et compétences que les banques traditionnelles proposent déjà de leur côté. Cette néobanque à l’avantage de proposer un IBAN français, bien pratique si vous souhaitez en faire votre compte principal.

Pour l’ouverture d’un compte, dans l’offre présentée ici Fortuneo laisse le choix entre deux cartes : la Fosfo Mastercard et la Gold Mastercard. La première est accessible sans condition de revenu. En revanche pour la seconde, il vous faudra justifier d’au moins 1 800 € de revenus nets mensuels. Les deux cartes ne vous demanderont par ailleurs aucuns frais sur tous vos paiements et retraits partout dans le monde ni aucuns frais sur les achats en ligne effectués en devises étrangères.

Ces cartes n’ont pas de frais de tenues de comptes si vous utilisez la carte bancaire au moins une fois par mois. Sinon, les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie.

Une application pratique à utiliser

Régulièrement mis à jour, l’application de Fortuneo Banque est beaucoup plus agréable à utiliser. Même si elle n’égale pas le niveau de certaines autres banques en ligne comme Boursorama Banque par exemple, elle permet de visualiser les transactions en direct, d’effectuer des virements instantanés ou encore de créer des cartes virtuelles.

Elle prend également en charge les plateformes Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay. Il manque en revanche certaines fonctionnalités comme le blocage temporaire du compte et de la carte en cas de perte ou de vol — ce qui est assez dommage.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo.

Comment ouvrir un compte et bénéficier de l’offre ?

Lors de votre inscription, après avoir rempli un formulaire, il suffira de fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Aucun dépôt initial ne vous sera demandé à l’ouverture d’un compte avec Fosfo Mastercard ou CB Mastercard si vous effectuez votre inscription via l’application Fortuneo. En revanche, si vous passez par le site fortuneo.fr, un versement initial de 300 € vous sera demandé. À noter que ce versement vous sera demandé quelles que soient les conditions d’inscription pour les comptes avec cartes CB Mastercard, Gold CB Mastercard ou World Elite CB Mastercard. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 16 novembre 2022 en renseigner le code promo « FTNNOV« . Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Avec une carte Gold Mastercard, il faudra effectuer 5 paiements dans un délai de 90 jours pour bénéficier des 150 euros offerts. Si vous optez pour la Fosfo Mastercard, avec la même condition précédente, vous recevrez 70 euros directement versés sur votre compte Fortuneo. Seules ces deux cartes sont éligibles à l’offre. Une fois ces conditions remplies, l’argent est directement versé sur le compte sous réserve de délais de la part de la banque.

Notre comparateur de banques en ligne

