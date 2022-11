769 €, c’est le super prix de cet immense TV QLED 4K de 75 pouces, avec HDMI 2.1

Dalle QLED de 75 pouces, HDMI 2.1, prise en charge des meilleures normes vidéos... le TV TCL 760 a tout pour plaire. Surtout lorsque son prix tombe à 769 euros seulement au lieu de 1 399 euros habituellement sur le site d'Ubaldi.

Les téléviseurs aux grandes diagonales sont souvent onéreux, sauf du côté de chez TCL, où il n’est pas de rare de trouver de belles offres sur ses produits, comme pour le modèle 760, qui bénéficie aujourd’hui de 45 % de remise. Ce TV dispose d’une dalle QLED de 75 pouces affichant une définition jusqu’en 4K. De quoi créer une ambiance comme au cinéma chez soi, mais sans payer le prix fort.

Les points positifs du TV TCL QLED760

L’immense dalle QLED de 75 pouces

Compatible 4K, HDR10+ et Dolby Vision

La connectique HDMI 2.1 et ses avantages

Lancé à 1 399 euros, le téléviseur TCL QLED760 de 75 pouces est actuellement remisé à 919 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 14 novembre 2022, il vous revient à seulement 769 euros.

Une dalle QLED géante, pour une meilleure immersion

Avec le modèle 760 de TCL, il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 75 pouces. Il reste tout de même adapté à tout type d’intérieur, que ce soit posé sur un mur ou sur un meuble TV grâce à ses pieds d’un bout à l’autre du téléviseur.

Avec une telle diagonale, ce TV offre des dimensions très confortables pour regarder ses séries et films dans les meilleures conditions. Sa dalle QLED quasi sans bordures offre d’ailleurs une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLEL.

Ce téléviseur fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR. ll est aussi compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, TCL propose une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Des fonctionnalités bienvenues

Sur ce modèle, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. On trouve également le taux de VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide. Mais ce modèle n’est pas totalement adapté pour les consoles next-gen, puisque sa dalle est bloqué à 50 Hz. Dommage, vous serez donc bloqué à 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X.

Enfin, côté système d’exploitation, ce modèle tourne sous Google TV, une interface toujours fluide qui met davantage en avant des films et des séries qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc . Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

