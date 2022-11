Watch S1 Active : Xiaomi brade sa montre connectée abordable à -35 %

La montre connectée Xiaomi Watch S1 Active a de quoi plaire, que ce soit pour son design, ses fonctionnalités, ou encore son autonomie solide. Aujourd’hui, elle est en promotion et passe de 199,99 euros à seulement 129 euros sur le site officiel.

La Watch S1 Active est une montre connectée qui reprend les caractéristiques de la Watch S1 classique de Xiaomi, mais avec un aspect plus sportif. Cette smartwatch est complète et dispose de nombreuses fonctionnalités afin d’assurer un bon suivi. Plus abordable que le modèle classique, elle pourrait bien être celle qu’il vous faut surtout qu’elle bénéficie de 70 euros de réduction sur son prix initial.

L’essentiel à retenir de la Watch S1 Active

Un design robuste pour le sport

De nombreuses fonctionnalités liées au sport et à la santé

Très endurante : plus d’une semaine

Vendue à 199,99 euros, la Xiaomi Watch S1 Active profite de 50 euros de réduction et s’affiche à 149,99 euros, mais en utilisant le code WATCH20, elle tombe à 129 euros sur le site du constructeur.

Un look sportif

La Watch S1 Active a beaucoup de points communs avec la Watch S1, mais son design est plus baroudeur. Conçue pour les activités sportives, elle intègre un cadran plus robuste avec une lunette graduée en métal autour de l’écran ainsi qu’un bracelet en silicone, plus adaptée à une utilisation sportive.

La montre se veut tout de même élégante et discrète. Elle a l’avantage d’être légère avec seulement 36 grammes sur la balance, vous ne sentirez donc que peu de gêne autour de votre poignet. Son écran AMOLED de 1,43 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels est confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre. Sur la tranche de la montre, on retrouve deux boutons physiques servant à la navigation et aux modes sportifs.

Un bon suivi et une autonomie fiable

Pour assurer le suivi sportif et santé, la S1 Active est capable de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2) ou encore la qualité du sommeil. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear pour des analyses plus poussées et complètes.

Pour le sport, la montre propose 19 activités et donne accès à 100 autres modes d’exercices pour répondre aux besoins de la plupart des passionnés de sport. La montre intègre aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis.

D’ailleurs, Xiaomi a musclé l’autonomie de ce modèle pour tenir durant des treks ou une randonnée, par exemple. La marque promet 12 jours dans un usage classique, et jusqu’à 24 jours avec le mode économie d’énergie. Avec une utilisation plus intensive, elle serait plus proche des 5 ou 7 jours, ce qui reste un très bon score face à la concurrence. À noter, le NFC est également de la partie pour le paiement sans contact.

Si vous voulez en savoir plus, retrouvez notre test sur la Xiaomi Watch S1, le modèle plus premium.

