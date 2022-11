iPhone reconditionné : le modèle SE de 2020 en 64 Go n’est qu’à 199 € grâce à cette offre

Les produits Apple sont très populaires malgré leurs prix exorbitants, ce pourquoi beaucoup d'entre vous passent par le reconditionné pour en obtenir. Si vous en faites partie, vous serez alors ravis d'apprendre que l'iPhone SE 2020 avec 64 Go de stockage est aujourd'hui disponible à seulement 199 euros.

Apple a largement gonflé ces tarifs récemment, à tel point que plus aucun des nouveaux iPhone n’est disponible en dessous des 1 000 euros. Même des produits de l’année dernière comme l’iPad 9 ont augmenté leur prix. D’autres, encore plus anciens, sont en revanche épargnés, à l’image de l’iPhone SE 2020 remplacé il y a peu par un modèle 5G, mais ce smartphone datant de deux ans reste encore un bon choix pour quiconque veut un petit téléphone de la Pomme encore mis à jour. Vous ferez d’ailleurs une très bonne affaire un passant le reconditionnement d’un produit, comme c’est le cas ici avec le modèle 64 Go qui est à moins de 200 euros.

Les points forts de l’iPhone SE 2020

Le petit format en main

La puissance de l’A13 Bionic

La compatibilité charge sans fil

Au lieu de 489 euros neuf à sa sortie, l’Apple iPhone SE de 2020 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en reconditionné (grade éco+) à seulement 199 euros chez Electro Dépôt, et en plusieurs coloris.

Un iPhone pour qui durera dans le temps

Avec son iPhone SE 2020, Apple a voulu tirer sur la corde de la nostalgie en signant le retour du design classique des smartphones de la Pomme post 2017. Il a des airs d’iPhone 8 avec des grosses bordures en haut et en bas de son écran Retina (compatible TrueTone) de 4,7 pouces, sans oublier la présence du fameux bouton Home équipé de Touch ID. On apprécie surtout son petit format très agréable en main, et qui rentre facilement dans la poche.

Sous ce petit gabarit se cache la puce A13 Bionic, soit la même qui propulsait les différents iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max à leur sortie. Une configuration qui reste suffisamment performante en 2022 pour assurer une expérience utilisateur fluide d’une part et faire tourner de quelques jeux 3D d’autre part. Il surprend également par son autonomie malgré son tout petit format. Sa batterie de 1 624 mAh semble limitée sur le papier, mais les optimisations d’iOS lui permettent dans les faits — et à notre grande surprise — de tenir une journée entière loin du chargeur. De plus, la charge sans fil est même de la partie.

Le gros point fort de ce smartphone, c’est avant tout la longévité. En effet, le suivi logiciel d’Apple est exemplaire dans le domaine, à l’image du 6S qui était encore à jour jusqu’à l’année dernière, soit 6 ans après sa sortie. Le SE sorti en 2020 tourne actuellement sous iOS 16, la dernière mouture de l’OS de la Pomme, et sera mis à jour pendant encore de nombreuses années.

Un seul capteur photo, mais ça suffit

L’iPhone SE ne promet enfin pas une grande polyvalence avec son mono capteur photo de 12 mégapixels. Cependant, cet appareil a déjà fait ses preuves sur le XR pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc. Ce n’est effectivement pas le meilleur photophone du marché, mais il suffit amplement pour partager quelques photos sur les réseaux sociaux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPhone SE 2020.

Quel iPhone choisir en 2022 ?

Afin de bien choisir le smartphone Apple qu’il vous faut en fonction de vos besoins et surtout de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2022.

