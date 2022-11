Les AirPods Pro 2 sont tout simplement à leur meilleur prix pour le Single Day

Les AirPods Pro 2, annoncés en septembre dernier, profitent déjà d'une très belle remise chez Rakuten à l'occasion du Single Day. On les trouve en ce moment à 245 euros au lieu de 299 euros, mais comment profiter de cette offre ?

Après de très nombreuses rumeurs, les AirPods Pro 2 ont été officialisés en septembre dernier. Moins de 2 mois après, ils profitent d’une belle remise chez Rakuten où ils perdent plus de 50 euros sur leur prix habituel. On vous présente tout ce qu’ils apportent à ce prix.

Qu’est-ce qu’apportent les AirPods Pro 2 ?

D’excellentes performances sonores

Une des meilleures réductions de bruit du marché

Un rendu spatial inédit

Une autonomie améliorée et un nouveau boîtier

Les AirPods Pro 2 sont disponibles depuis leur sortie à 299 euros. Aujourd’hui seulement, ils profitent d’une remise de 55 euros chez Rakuten via le code promo SINGLES15.

Une révolution interne

Les AirPods Pro 2 ne réinventent pas la formule d’Apple. Ils proposent une apparence presque identique à la première itération. Pour des changements visuels, il faut plus s’orienter sur le nouveau boîtier qui, en plus d’être compatible avec les chargeurs MagSafe, apporte un petit haut-parleur qui permettra de mieux le localiser ainsi qu’une fixation pour les dragonnes.

C’est à l’intérieur des AirPods Pro 2 que les nouveautés importantes se font ressentir. On retrouve notamment de nouveaux transducteurs dynamiques conçus directement par la marque américaine, qui lui permet de les maîtriser totalement et d’offrir un rendu acoustique proche de la perfection. On retrouve également une nouvelle puce H2 qui permet d’améliorer à la fois la réduction de bruit active en y apportant un mode de transparence adaptatif, mais également une spatialisation impressionnante du son générée en temps réel.

Une intégration logicielle parfaite, mais restreinte aux iDevices

Les AirPods Pro profitent d’une très bonne intégration à iOS et macOS. Il est facilement possible depuis les autres appareils Apple de contrôler les modes de réduction de bruit et de gérer la spatialisation du son. Même s’ils ne proposent pas réellement de Bluetooth multipoint, ils offrent la possibilité de passer rapidement d’un appareil Apple à un autre de manière plutôt efficace. Sur les Apple TV par exemple, il suffit d’appuyer sur un bouton de la télécommande pour les utiliser sur son téléviseur une fois mis aux oreilles.

De plus, les AirPods Pro 2 fonctionnent maintenant correctement sur les Google Pixel. On regrettera cependant le choix d’Apple très opaque sur les mises à jour de ses AirPods qui sont réalisées uniquement depuis un autre appareil Apple et sans possibilité de les déclencher manuellement.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test des AirPods Pro 2.

