Les AirPods Pro 2 fonctionnent enfin correctement sur les Google Pixel

Un bug causant une perte de connexion des AirPods Pro 2 avait été observé sur les smartphones Google Pixel. Il est désormais corrigé.

Un bug découvert le mois dernier sur les AirPods Pro 2 provoquait une déconnexion simultanée des deux écouteurs sans fil lorsqu’ils étaient appairés à un smartphone Google Pixel. On apprend aujourd’hui d’Android Police que le problème n’est plus : il a été corrigé par le biais d’une nouvelle version (5B58) de firmware en cours de déploiement du côté d’Apple sur ses écouteurs à réduction de bruit.

Une solution de fortune existait jusqu’à présent pour rétablir la connexion entre des AirPods Pro 2 et un appareil Pixel, mais cette petite « triche » (qui consistait à désactiver le déchargement du Bluetooth A2DP depuis les paramètres du smartphone employé), avait pour conséquence d’affecter la qualité audio. L’arrivée d’un correctif en bonne et due forme est donc plus que bienvenue pour les (quelques) utilisateurs concernés.

Comment installer la dernière version du firmware sur les AirPods Pro 2 ?

Pour mettre à jour le firmware des AirPods Pro 2, inutile de farfouiller dans de quelconques réglages : tout se fait automatiquement… lorsqu’ils sont connectés à un appareil Apple. Une nouvelle à double tranchant dans le cas d’AirPods 2 Pro utilisés sur un Google Pixel.

Si vous êtes concerné, il y a des chances que vous soyez aussi utilisateur d’un produit Apple et que vos AirPods Pro 2 vous servent autant sur ce dernier que sur votre Google Pixel. Dans ce cas, vos écouteurs se mettront à jour tout seuls dès qu’ils pourront se connecter à votre iPhone, iPad ou Mac.

Si les AirPods Pro 2 sont à l’inverse votre seul produit Apple, l’opération sera alors nettement plus compliquée. Passer par l’appareil Apple d’un ami pourrait être une solution, mais l’installation de la mise à jour de firmware ne peut pas être forcée manuellement, il faut attendre qu’elle soit installée automatiquement… ce qui peut se faire immédiatement, tout comme au bout de quelques jours.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.