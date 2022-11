L’iPhone 14 profite enfin d’une baisse de prix, mais est-ce que cela le rend plus intéressant ?

Pour habitude, les nouveaux iPhone ne bénéficient pas d'une réduction de prix peu de temps après leur sortie, mais c'est pourtant le cas du 14 lancé en septembre dernier. Il passe ainsi de 1 019 euros à 899 euros grâce à un code promo spécial Single Day.

L’iPhone 14 est le dernier-né du géant américain. Réputé pour proposer des évolutions limitées en comparaison de son prédécesseur, il n’en reste pas moins un excellent smartphone à considérer pour un saut générationnel pour les utilisateurs d’iPhone post-2021 à la recherche du bon rapport durabilité/prix.

Est-il intéressant de passer à l’iPhone 14 ?

J’ai un iPhone SE/8 ou antérieur : un grand saut en avant du côté de la performance, des photos, de l’autonomie et l’ergonomie globale avec son écran AMOLED avec Face ID

un grand saut en avant du côté de la performance, des photos, de l’autonomie et l’ergonomie globale avec son écran AMOLED avec Face ID J’ai un iPhone XR/11 : son écran AMOLED, son autonomie et ses nouveaux capteurs arrière et avant apporteront un vrai changement

son écran AMOLED, son autonomie et ses nouveaux capteurs arrière et avant apporteront un vrai changement J’ai un iPhone 12 ou 11 Pro : les évolutions introduites ne chambouleront pas votre utilisation, patientez encore si vous le pouvez (ou orientez-vous vers l’iPhone 14 Pro)

Commercialisé habituellement à 1 019 euros, l’iPhone 14 est disponible aujourd’hui à 899 euros sur Rakuten grâce au code promo SINGLES30.

L’iPhone qui coche toutes les cases

Contrairement à son nom, l’iPhone 14 est l’un des membres de la seizième génération d’iPhone. Adieu l’iPhone mini, l’iPhone 14 est en même temps le plus accessible et le plus compact de la fournée 2022. Il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz que l’on retrouvait également sur l’iPhone 13. Son SoC est un Apple A15 avec 5 cœurs pour la partie graphique et épaulé par 6 Go de RAM. Cette configuration a été introduite pour la première fois sur l’iPhone 13 Pro.

Sur la partie photo, on retrouve un nouvel objectif principal, un système d’autofocus sur le nouveau capteur avant et des améliorations sur le traitement logiciel sur les photos et vidéos avec notamment le mode Action qui propose une stabilisation avancée. Son autonomie est également revue à la hausse afin de lui permettre d’atteindre facilement deux journées complètes d’utilisation. On regrette néanmoins la charge qui reste lente via son port lightning ou magsafe et le chargeur USB C reste absent (on vous recommande celui-ci).

iOS 16 : une personnalisation plus avancée

La dernière version du système d’exploitation d’Apple introduit principalement un nouvel écran de verrouillage entièrement customisable sur le modèle des Apple Watch. Un système de cadran permet de changer rapidement de fond d’écran et de le personnaliser avec des widgets.

Le système d’exploitation de la firme américaine ayant atteint un certain stade de maturité, il est très plaisir à utiliser au quotidien sur l’iPhone 14 qui apporte une fluidité hors pair et une stabilité très appréciable. Il sera bien entendu éligible aux futures mises à jour d’iOS durant de nombreuses années, une formule toujours gagnante pour ceux qui recherchent un smartphone durable.

Rendez-vous sur notre test complet de l’iPhone 14 pour en savoir plus sur le dernier-né d’Apple.

Quels sont les iPhone les plus intéressants de cette fin d’année ?

L’iPhone 14 est intégré dans une gamme d’iPhone qui comprend de nombreux modèles en 2022. Rendez-vous sur notre guide des meilleurs iPhone de 2022 pour faire le bon choix en fonction de son budget.

