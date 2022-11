Cet écran Dell 24″ pour PC est à seulement 89 € en utilisant ce code promo

Un bon écran est indispensable pour travailler confortablement, et ce modèle en promotion qu'on vous propose aujourd'hui pourrait bien vous plaire si votre budget est restreint. Le moniteur Dell SE2422H tombe à 89 euros contre 144 euros à la base.

Dans le cadre du télétravail, certains arrivent à se contenter d’un simple ordinateur portable, mais d’autres préfèrent mettre la main sur un écran pour un meilleur confort visuel. Le moniteur Dell SE2422H convient parfaitement aux petits budgets, et se pare d’une fiche technique simple, mais avec quelques atouts. Aujourd’hui, il perd 40 % de son prix.

L’essentiel à retenir de cet écran Dell

Un écran Full HD de 24 pouces

Un taux de rafraîchissement à 75 Hz

Compatible AMD FreeSync

Proposé à 144 euros, l’écran PC Dell (SE2422H) de 24 pouces devient plus abordable encore grâce au code LAB55 : il s’affiche à 89 euros seulement sur le site du constructeur.

Un moniteur simple qui mise sur le confort

L’écran Dell SE2422H se situe dans l’entrée de gamme. Il affiche donc des bordures moins fines que certains moniteurs proposés par la marque, mais avec un design soigné. Sa dalle mesure 24 pouces, soit une taille idéale pour visualiser clairement ce qui y est affiché. Cet écran Dell embarque une dalle IPS Full HD (1920×1080) qui promet donc une bonne qualité d’affichage.

Un bon point pour les télétravailleurs : la fonctionnalité ComfortView et Low Blue Light-Free, de Dell permet d’augmenter le confort de visionnage, et réduire la fatigue visuelle grâce au travail de la technologie anti-scintillement et du filtre de lumière bleue. De plus, l’inclinaison de l’écran est réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant son bureau.

Pour un usage bureautique, mais pas que…

Si cet écran est davantage axé bureautique, Dell a tout de même voulu penser aux joueuses et joueurs en intégrant la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. En revanche, notez que le taux de rafraîchissement ne dépassera pas les 75 Hz, la fluidité d’affichage sera donc naturellement moindre que sur les moniteurs gaming qui, eux, peuvent grimper jusqu’à 144 Hz, voire plus. Il propose aussi un temps de réponse de 5ms.

Il peut convenir aux joueuses et joueurs occasionnels qui souhaiteraient faire tourner quelques jeux. À noter aussi que le taux de rafraîchissement de 75 Hz reste supérieur à celui de la majorité des écrans destinés à la bureautique, qui sont pour la plupart en 60 Hz. Quant à sa connectique, elle dispose de l’essentiel à savoir un port HDMI, un port VGA et un port jack 3,5 mm pour y brancher des enceintes, par exemple.

Découvrez les meilleurs moniteurs pour une utilisation bureautique

Si vous souhaitez découvrir d’autres références d’écran PC dédié à la bureautique, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le bureautique en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.