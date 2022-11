Le Xiaomi Poco X4 GT passe sous la barre des 300 euros pour le Black Friday

Lancé il y a quelques mois, le Xiaomi Poco X4 GT mise sur la puissance et sur un écran promettant une excellente fluidité. Son rapport qualité-prix devient encore plus intéressant actuellement grâce à une promotion sur Aliexpress : il est ainsi proposé à 296 euros au lieu de 379 euros.

Xiaomi a été particulièrement prolifique depuis le début de l’année 2022. La marque chinoise a notamment élargi son catalogue de smartphones avec le Poco X4 GT, sorti au même moment que le Poco F4. Doté d’une fiche technique plutôt puissante et orientée gaming, avec notamment un écran à 144 Hz et une puce performante, ce modèle profite avant tout d’un prix contenu, comme le reste des références des gammes Poco. Un prix qui vient d’ailleurs de chuter grâce à une réduction de 83 euros en plein Black Friday.

Pourquoi on recommande le Xiaomi Poco X4 GT

Un écran LCD de 6,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une puissante puce MediaTek Dimensity 8100

La charge rapide de 67W

Lancé à 379 euros, le Xiaomi Poco X4 GT (8+128 Go) est désormais proposé à 296 euros sur Aliexpress. Veillez à sélectionner le coupon « 4 euros dès 5 euros d’achats » pour bénéficier de ce prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X4 GT. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco X4 GT au meilleur prix ?

Un écran d’une fluidité rare pour un smartphone

Le smartphone milieu de gamme Xiaomi Poco X4 GT partage quelques points communs avec le premium Xiaomi 12 sorti récemment : on retrouvera ainsi les mêmes bords anguleux, qui facilitent d’ailleurs la prise en main de l’appareil. C’est une bonne chose, parce que l’écran du Poco X4 GT mesure tout de même 6,6 pouces, ce qui le place parmi les grands smartphones.

Mais le principal atout de cet écran, c’est bien son taux de rafraîchissement de 144 Hz, que l’on trouve habituellement sur les PC portables, et qui assure une excellente fluidité d’affichage. Autrement, Xiaomi a opté pour une dalle LCD, et non OLED malheureusement comme le Poco F4, ainsi que pour une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels).

Une puissance assurée

Côté performances, le Xiaomi Poco X4 GT ne se défile pas et embarque une puce MediaTek Dimensity 8100, épaulé par 8 Go de mémoire vive et compatible 5G et NFC. Avec une telle configuration, vous devriez pouvoir enchaîner les tâches classiques, et même faire du multitâche sans encombre. Concernant la partie gaming, jouer à Fortnite avec des paramètres élevés est même envisageable malgré quelques ralentissements. Et pour ce qui est des capacité en photo, le Poco X4 GT intègre un triple capteur photo, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il offre une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Dans les faits, il ne s’agit pas d’un excellent photophone, mais le X4 GT permettra de capturer de beaux clichés à condition d’être peu exigeant.

Pour faire tourner tout ce beau monde, le smartphone pourra compter sur sa batterie de 5 080 mAh, qui lui permettra de tenir toute une journée, voire deux si vous modérez vos usages. Et grâce à son chargeur rapide de 67W, le Poco X4 GT sera capable de passer de 0 à 100% de batterie en 38 minutes, selon la marque.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.