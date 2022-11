L’Oppo Reno 8 Lite est une très bonne affaire, surtout dans ce pack bradé à -35 %

L’Oppo Reno 8 Lite possède une fiche technique équilibrée, et en fait un très bon smartphone à recommander, surtout qu’il se trouve dans un pack avec des écouteurs, et autres accessoires pour seulement 369 euros au lieu de 569 euros.

Si le leadership d’Oppo est incontestable en Asie, la marque a su séduire en Occident avec des appareils aux caractéristiques solides. Sur le marché du milieu de gamme, l’Oppo Reno 8 Lite 5G figure parmi le peloton de tête. Fnac réduit actuellement le prix de ce modèle avec l’Enco Air 2 Pro, un verre trempé et une coque de protection. Le pack bénéficie alors de 200 euros de ristourne, dont 50 euros d’ODR Oppo.

Les points fort de l’Oppo Reno 8 Lite 5G

Un bel écran AMOLED de 6,43 pouces

Un SoC efficace : Snapdragon 695

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au lieu de 569 euros habituellement, l’Oppo Reno 8 Lite 5G, les Enco Air 2 Pro, du verre trempé (pour protéger l’écran) et une coque sont maintenant disponibles en promotion à 419 euros chez la Fnac, mais grâce à une ODR de 50 euros, le téléphone passe à 369 euros.

Des performances pas si Lite que ça

L’Oppo Reno 8 Lite s’adresse à tous ceux qui cherchent un smartphone avec un bon rapport qualité/prix, d’une excellente autonomie et des caractéristiques équilibrées. Son écran Amoled de 6,43 pouces affiche une résolution FHD+ de 2400 x 1080 p. C’est suffisant pour streamer ou naviguer avec fluidité. Le processeur Snapdragon 695 permet aussi de faire tourner sans problème toutes vos applications.

Pour les connectiques, on a droit à un port USB-C et une prise Jack 3,5 mm. Bien entendu, le Bluetooth et le Wi-Fi sont de la partie. Android 13 et l’interface ColorOS rendent l’interface et l’expérience confortable. La ROM de 128 Go, extensible jusqu’à 1 To, est couplée à 8 Go de RAM. Quant à la partie photo, les capteurs photo produisent des images propres dans des conditions normales.

Une grosse autonomie et de bons compromis

L’autonomie de ce modèle ne souffre pas du taux de rafraichissement de l’écran à 60 Hz. La batterie de 4500 mAh tient facilement la journée, Oppo annonce même deux jours d’autonomie pour un usage classique. Le Reno 8 Lite est compatible recharge rapide de 33 W qui permet de récupérer la moitié de la batterie en une demi-heure.

Les Enco Air 2 Pro apportent leur lot d’immersion sonore. Dotés de la réduction de bruit active, ces écouteurs true wireless disposent aussi du mode transparence. Selon les besoins de l’utilisateur donc, il peut entendre ou non le bruit environnant. Pour le confort et optimiser le son, les haut-parleurs sont en membrane titanisée. L’autonomie est de son côté à 28 heures.

