Honor MagicBook 14 : l’ultraportable sous AMD (Ryzen 5) chute à moins de 500 €

L'ultraportable Honor MagicBook 14, doté d'une puce AMD Ryzen 5 dans cette version 2022, devient encore plus abordable actuellement grâce à une réduction de 33% sur Amazon : il est ainsi proposé à 499 euros au lieu de 749 euros.

La marque Honor est davantage connue pour ses nombreuses gammes de smartphones. Pourtant, la marque a aussi investi le marché des PC portables, notamment avec son MagicBook 14, dont la version 2022 s’est dotée d’un processeur AMD Ryzen 5 qui offre de très belles performances pour un prix contenu. En ce moment, cet ultraportable est même proposé à un tarif encore plus bas, puisqu’il profite d’une réduction de 250 euros.

Les points forts de l’ultraportable Honor MagicBook 14

Un design sobre

De bonnes performances

Une très bonne autonomie

D’abord affiché à 749 euros, l’ultraportable Honor MagicBook 14 est désormais proposé à 499 euros sur Amazon.

Des performances assurées par AMD

Pour la version 2022 de son MagicBook 14, Honor a décidé de miser sur une puce AMD Ryzen 5 5500U, tandis que l’ancien modèle embarquait un processeur Intel Core de 11e génération, soit la puce rivale d’AMD. Ici, on a ainsi droit à une puce à 6 cœurs et 12 threads, avec une cadence de base de 2,1 GHz (boost jusqu’à 4 GHz). Elle est par ailleurs couplée à 8 Go de RAM LPDDR4 et 256 Go de stockage NVMe PCIe 3.0. Concrètement, cette configuration offrira de très bonnes performances, qui seront similaires à celles proposées par le modèle de 2021, mais le prix de cet ultraportable de 2022 est bien moins élevé. Un très bon rapport qualité-prix, donc.

L’ultraportable Honor MagicBook 14 a en plus l’avantage d’être particulièrement silencieux, puisque les ventilateurs ne se font entendre que très rarement sur un usage normal. Quand le PC portable sera poussé dans ses retranchements, ces ventilateurs seront un peu plus audibles, mais le bruit sera loin d’être désagréable. Côté autonomie, on pourra compter sur une durée d’utilisation de 13h18, soit un très bon résultat pour un ultraportable en 2022.

Un design minimaliste et un écran agréable

Concernant son design, le MagicBook 14 est plus lourd que la plupart des ultraportables au-dessus de 1 000 euros avec un poids de 1,38 kg, ce qui restera tout de même convenable pour être transporté. Le modèle est également recouvert d’un châssis gris en aluminium classique, avec une charnière allant jusqu’à 180°. Honor a donc souhaité opter pour la sobriété, ce qui a l’avantage de pouvoir plaire au plus grand nombre. Autrement, le clavier prend la quasi-majorité de l’espace disponible sur le châssis, ce qui pourra faciliter une frappe rapide sur les touches durant une session de travail.

S’agissant de l’écran, le MagicBook 14 intègre une dalle IPS LCD de 14 pouces en ratio 16:9, non tactile. La luminosité maximale de 325 cd/m² est correcte pour la plupart des usages, même si on pourra avoir quelques difficultés à lire ce qui est affiché sous un grand soleil. Enfin, pour ce qui est de la connectique, le Honor MagicBook 14 se munit d’un port USB-C (un seul, dommage), d’un port USB-A 3.2 Gen 1, d’un port HDMI, d’un port USB-A 2.0 ainsi que d’un port combo jack.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor MagicBook 14.

