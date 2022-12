Pour 145 €, l’écran PC Samsung Odyssey G3 (27″, 144 Hz) est un deal à ne pas louper

Que vous soyez un joueur occasionnel ou assidu, le moniteur gaming Odyssey G3 de Samsung propose des caractéristiques solides pour un prix contenu. Il tombe d’ailleurs à 144,99 euros grâce à cette offre sur Cdiscount.

Le constructeur sud-coréen est réputé pour ses excellents smartphones, mais il est aussi doué dans d’autres domaines comme celui du gaming. Samsung a de nombreux écrans dédiés au jeu et en propose même avec des tarifs accessibles. Le modèle Odyssey G3 en fait partie, et pour son prix il conviendra à la plupart des joueurs avec son taux de rafraichissement élevé et son grand écran de 27 pouces, le tout pour moins de 145 euros aujourd’hui contre 269 euros habituellement.

L’offre de l’écran PC Samsung Odyssey G3

Une dalle VA de 27 pouces en définition FHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Proposé à sa sortie à 269 euros, puis remisé à 194,99 euros, le moniteur gaming Odyssey G3 (27 pouces) de Samsung tombe à 144,99 euros seulement sur Cdiscount grâce à une ODR valable jusqu’au 18 janvier 2023.

Un écran moins immersif, mais avec une bonne qualité d’image

Si généralement Samsung apporte sur sa gamme d’écran PC Odyssey des dalles incurvées, pour le dernier modèle ce n’est pas le cas. Sa dernière fournée s’équipe d’une dalle plate et ne jouit pas d’une grande courbure comme sur les modèles précédents. L’immersion est moindre, mais la qualité ne l’est pas moins puisque l’on retrouve une définition Full HD sur une dalle VA de 27 pouces. Ce n’est pas du QHD, certes, mais grâce à son taux de contraste de 3000:1, l’expérience visuelle est assurée. Vous obtiendrez ainsi des noirs profonds, des blancs éclatants ainsi qu’une large palette de couleurs.

Avec la courbure en moins, l’Odyssey G3 de 2021 prend un aspect plus minimaliste et mise sur la finesse de ses bords sur 3 côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. La firme coréenne assure un bon confort, notamment pour préserver vos yeux grâce à la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Low Blue Light, qui va atténuer la lumière bleue. Vous pourrez régler à votre guise la hauteur, l’angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement de l’écran, et même fixer ce dernier au mur pour s’adapter à vos besoins. Il pourra convenir même aux professionnels.

Petit prix, mais efficace pour le jeu

Ce moniteur possède des caractéristiques solides pour convenir aux joueurs et aux joueuses avec un petit budget. On retrouve un taux de rafraichissement de 144 Hz , ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Cet écran permet donc de jouer dans de bonnes conditions et d’obtenir un gameplay fluide en toutes circonstances. Il sera idéal pour les jeux qui requièrent d’excellents réflexes — type FPS.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque coréenne rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties, et avoir des sessions fluides. Quant à la connectique vidéo, elle se compose d’un port HDMI 2.0, une prise casque, un port VGA et un connecteur DisplayPort 1.2.

