L’iPhone 13 est une meilleure idée cadeau de Noël que l’iPhone 14 avec cette offre

L’iPhone 13 succombe aux promotions de fin d’année, et devient plus intéressant grâce à un code promo qui fait passer son prix de 909 euros au départ à seulement 729 euros aujourd'hui.

Les derniers fleurons de la marque californienne subissent des ruptures de stock assez importantes, et sont donc difficiles à mettre sous le sapin cette année. Concernant l’iPhone 13, ce dernier est toujours recommandable, surtout que son successeur n’apporte de réel changement, et a l’avantage de coûter moins cher grâce à ce code promo uniquement valable aujourd’hui.

L’iPhone 13 en quelques mots

Une dalle OLED excellente

Des performances assurées par la puce A15 Bionic

Une très bonne autonomie

Proposé à sa sortie à 909 euros, l’iPhone 13 (128 Go) tombe à 729 euros avec le code RAKUTEN50 sur le site Rakuten.

Pour 100 euros de plus, vous avez aussi l’iPhone 14 en promotion à 829 euros en utilisant le même code sur le site Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 13. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 13 au meilleur prix ?

Un iPhone qui n’a pas à rougir face au dernier arrivant

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 ont de nombreuses similitudes, ce qui rend l’iPhone 13 bien plus intéressant pour son prix. Il propose le même format rectangulaire, et un design aussi bien exécuté. La prise en main est similaire et dispose aussi d’une diagonale de 6,1 pouces. L’iPhone 13 bénéficie toujours de l’écran Super Retina XDR en 60 Hz. Il regrettable d’être limité à ce taux de rafraichissement, mais la navigation sera quand même très agréable et optimisée.

La composition photo de l’iPhone 13 est très proche de son successeur. Il se compose de deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif large et un ultra-large. La seule différence est que l’iPhone 14 apporte de meilleures performances en basse lumière en embarquant le même capteur que le 13 Pro. Les clichés offrent tout de même d’un très bon niveau de détails.

Aussi puissant et endurant pour tenir un bon moment

Sous le capot, l’iPhone 13 embarque la puce A15 Bionic, soit la même que sur les iPhone 14, à quelques détails près puisque le nouveau modèle à un cœur GPU supplémentaire, les performances graphiques devraient être meilleures. Mais ce léger gain de puissance n’empêche pas l’iPhone 13 d’être à la traîne. Il sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement.

Enfin, pour la partie autonomie. L’iPhone 13 devient plus endurant avec 2 heures 30 minutes supplémentaires, par rapport à l’iPhone 12. D’après le constructeur, cela permet de faire tenir l’appareil une journée complète, même avec un usage plutôt intense.

Pour plus de détails, voici notre test de l’iPhone 13 d’Apple.

Quel téléphone choisir selon votre budget ?

Afin de comparer l’iPhone 13 avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.