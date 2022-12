iPhone 14 : ça se confirme, la pénurie devrait durer

Le principal sous-traitant d'Apple, Foxconn, n'est pas encore en mesure de relancer à plein régime la production dans son usine de Zhengzhou. Ralentie suite aux mesures sanitaires imposées localement par les autorités chinoises, l'usine ne retrouverait son plein niveau d'activité que d'ici fin décembre ou début janvier. Une mauvaise nouvelle pour les expéditions d'iPhone 14 à travers le globe.

Foxconn n’arrête pas d’arrêter. Face à la politique sanitaire « zéro Covid » voulue par Pékin, le plus grand fabricant mondial d’électronique sous contrat, principal sous-traitant d’Apple pour l’assemblage des iPhone (entre autres), est régulièrement tenu de mettre au ralenti certains de ses sites de production. Cette situation mène depuis des mois à une production hoquetante et à des troubles sociaux qui impactent en bout de course les clients du groupe… et en tout premier lieu Apple.

On apprend cette semaine de Reuters, que l’usine de Foxconn située à Zhengzhou (dans l’est de la Chine), ne pourra pas retrouver son plein régime de production avant fin décembre ou début janvier. Plus grosse usine d’iPhone au monde, cette dernière avait fait l’objet il y a quelques semaines de nouvelles restrictions sanitaires ayant conduit à une rébellion des employés du site, usés par ces mesures sanitaires drastiques et par leurs conditions de travail.

Des ruptures de stocks pour encore quelques semaines ?

Comme le précise Reuters, environ 7 iPhone sur 10 sont fabriqués dans l’usine de Foxconn à Zhengzhou. C’est aussi sur ce site qu’est assemblée la majorité des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les troubles ayant affecté ce site frappent donc de plein fouet Apple, qui pourrait avoir des difficultés à répondre à la demande à l’approche des fêtes de fin d’année.

Pour Foxconn, l’enjeu principal pour relancer la production à 100 %, c’est le recrutement. Si des sources internes assurent à Reuters que « la production reprend progressivement », elles admettent aussi que la solution vient avant tout du recrutement… et de la vitesse à laquelle les effectifs seront reconstitués après les évènements de novembre évoqués plus haut. « Si le recrutement se déroule sans heurts, la reprise de la production à plein régime pourrait prendre environ trois à quatre semaines », explique ainsi une personne ayant connaissance du dossier. « Nous faisons feu de tout bois en matière de recrutement », a-t-elle ajouté.

Pour Foxconn, cette situation est évidemment préjudiciable. Le groupe a notamment annoncé des revenus en basse de 11,4 % en novembre, et réfléchit de plus en plus à relocaliser une part de ses activités ailleurs qu’en Chine. Un projet qui prendra plusieurs années avant de porter ses fruits, mais qui pourrait profiter à certains pays comme l’Inde ou encore le Vietnam, bien positionnés pour attirer à eux Foxconn et ses précieux sites de production.

