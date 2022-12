L’iPhone 14 Pro Max avec écran incurvé existe, mais il n’est pas d’Apple

Un bidouilleur a fusionné un iPhone 14 Pro Max avec l'écran incurvé d'un Samsung Galaxy S. De quoi voir ce que donnerait un iPhone avec un écran incurvé si Apple se décidait à le concevoir.

Un iPhone avec un écran incurvé, on y croyait fort il y a quelques années pour la sortie de l’iPhone 8, ce qui ne s’était pas produit. Si Apple ne l’a jamais fait, un ingénieur s’est retroussé les manches pour le concevoir, en partant d’un iPhone 14 Pro Max.

Un iPhone 14 Pro Max modifié pour avoir un écran incurvé

Il y a quelques jours, un utilisateur de Twitter du nom de @lipilipsi, se présentant comme un ingénieur, a publié une vidéo montrant un iPhone 14 Pro Max avec un écran courbé, qui peut même être utilisé avec une coque.

We change iphone 14 pro max curved display pic.twitter.com/wbfFn6pZic — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) November 29, 2022

Apparemment le modèle est entièrement fonctionnel si l’on en croit ce qui est affiché. Le téléphone possède toujours sa Dynamic Island dans laquelle sont logés les composants pour Face ID ainsi que la caméra selfie.

Dans deux autres vidéos, on voit cet ingénieur filmer le processus de remplacement de l’écran. On y voit un écran d’iPhone 14 Pro Max désossé et placé dans un cadre d’écran incurvé avant d’être mis dans une machine qui permet a priori de coller ces deux parties.

iPhone 14 pro max curved display making process pic.twitter.com/SHHLLqT3nn — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) December 3, 2022

Ensuite, on voit le bidouilleur tester l’écran sur un iPhone désossé lui aussi, pour vérifier qu’il fonctionne bien avant de le réinstaller dans le châssis. Un châssis dont le cadre en aluminium a vraisemblablement été retravaillé pour être moins épais sur les bords en longueur de l’écran.

Avoir un iPhone 14 avec un écran incurvé peut effectivement avoir des avantages, comme un plus grand ratio écran/corps de téléphone, mais les bords sont moins facilement utilisables qu’auparavant. Aussi, les chutes peuvent être plus fatales pour ledit écran, surtout que la réparation d’un écran incurvé peut coûter plus cher. D’autant plus que vous préférez les écrans plats aux écrans pliables.

D’autres modifications d’iPhone ont déjà été réalisées par le passé, comme Ken Pillonel qui avait remplacé le port Lightning d’un iPhone par un port USB-C. Un étudiant en ingénierie robotique qu’on connaît aussi pour son smartphone Android avec un port Lightning.

