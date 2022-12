Microsoft baisse le prix de sa manette sans fil Xbox (Édition Spéciale) pour Noël

Si vous souhaitez une seconde manette pour votre Xbox ou tout simplement en trouver une pour jouer sur PC, la manette sans fil Xbox Series de Microsoft en Édition spéciale Mineral Camo est à 51,99 euros contre 64,99 euros.

Que ce soit sur console de chez Microsoft ou PC, la dernière manette sans fil Xbox Series est celle que l’on recommande les yeux fermés. En obtenant la note de 8/10 lors de notre test, cette manette est un très bon produit, qui brille pour son ergonomie et son confort, mais également pour sa compatibilité sur de multiples supports. Et, si vous souhaitez offrir cette manette pour Noël, ça tombe bien puisqu’en ce moment, l’Édition spéciale Minerale Camo est en promotion sur le site officiel et perd 20 % de son prix initial.

Ce qu’on apprécie de cette manette Xbox

Une très bonne ergonomie

Un design plus travaillé

Sans oublier la compatibilité à de nombreux supports

Initialement à 64,99 euros, la manette sans fil Xbox Series Édition Spéciale Minerale Camo devient plus abordable sur le site Microsoft en s’affichant à 51,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Microsoft Manette sans fil Xbox Séries. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Manette sans fil Xbox Séries au meilleur prix ?

Une référence sur le marché, qui s’est peaufiné

Si la manette Xbox était déjà réputée pour proposer une excellente prise main, la dernière version arrivée avec la Xbox Series X et S, apporte des améliorations qui permettent une belle montée en gamme. Même si le design ne change que très peu par rapport au modèle précédent, la manette s’inspire de l’excellente Élite 2. La croix directionnelle fait place désormais à un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. On retrouve également un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Ce même effet granuleux intervient aussi sur les gâchettes et les sticks analogiques, pour une meilleure adhérence.

Cela améliore sensiblement la prise en main de la manette et lui donne immédiatement un effet « premium ». C’est une vraie montée en gamme sur ce point. Les gâchettes sont à présent vibrantes, mais peu de jeux prennent en charge cette fonction pour le moment. Autrement, son format a tout même été légèrement revu et devient plus compact pour être utilisable par de plus petites mains, sans pour autant dégrader l’ergonomie pour le reste des utilisateurs.

Et garde son atout principal

D’autres petits changements interviennent au niveau de la manette, comme la présence d’un nouveau bouton « Share », ou partage, en français. Vous serez donc en mesure de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie, ou bien encore partager les moments forts de vos sessions de jeux sur les réseaux sociaux. En revanche, cette fonction n’est pas disponible sur PC.

La véritable force de cette manette reste la possibilité de fonctionner aussi bien sur console que sur PC et smartphone ou tablette, Android ou iOS. Elle peut facilement se connecter via son port USB-C ou en mode sans fil grâce à la connectivité Bluetooth, ou bien à l’aide d’un dongle. D’après le constructeur, la manette est capable de tenir jusqu’à 40 heures de jeu.

Lisez notre test sur la Manette sans fil Xbox Series de Microsoft pour en savoir plus.

À la recherche d’une manette pour jouer sur PC ?

Afin de découvrir des alternatives à Xbox, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes PC en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.