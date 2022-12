Oral-B iO 6N : la brosse à dents électrique dopée à l’IA est à -60%

Oral-B s'est fait un nom en introduisant diverses technologies dans ses brosses à dents électriques. L'un des plus marquants à cela est l'intégration de l'intelligence artificielle avec la gamme iO. L'Oral-B iO 6N est, par exemple, un modèle qui se distingue par son endurance et sa simplicité. Amazon réduit de moitié en ce moment son prix et avec une ODR constructeur, son prix passe de 199 euros à seulement 79 euros.

Acteur incontournable de l’hygiène bucco-dentaire, Oral-B ne cesse de mettre la barre très haute pour la concurrence avec des innovations pratiques et continues dans ses produits. L’Oral-B iO 6N en est une illustration. La brosse à dents électrique connectée est en ce moment à -50 % pour les fêtes de fin d’année, soit 120 euros de remise immédiate.

Les points forts de l’Oral-B iO 6N

Affichage interactif

Une bonne autonomie

De la connectivité Bluetooth

Au lieu de 199 euros habituellement, l’Oral-B iO 6N est maintenant disponible en promotion à 79 euros chez Amazon grâce à l’ODR constructeur.

La technologie iO à la manœuvre

Pour l’Oral-B iO 6N, le spécialiste se tourne vers une technique éprouvée : la BDE oscillo-rotative. Cette technologie élimine efficacement les plaques dentaires en préservant l’email. Pour ce faire, la tête de brosse effectue des mouvements oscillants et émet des micro pulsations. C’est en même temps efficace et sécuritaire.

Divers capteurs sont intégrés dans la brosse à dents soit pour davantage d’efficacité soit pour mieux préserver vos dents. Si vous appuyez fort la manche, le capteur de pression le détectera et enverra un voyant rouge pour vous avertir. Le témoin est en vert si la pression est normale et en blanc s’il manque de pression. Ce dispositif est surtout pour protéger vos gencives.

Divers modes de fonctionnement pratiques

L’Oral-B iO 6N compte cinq modes de brossage dont chacun répond à une situation spécifique. Il y a le mode Propreté, Douceur, Blancheur, Soin des gencives et Intense. À vous de choisir lequel correspond à vos besoins. L’intelligence artificielle de la brosse à dent est en mesure de reconnaitre votre habitude de brossage. À partir de là, elle vous prodiguera des conseils pour un brossage parfait.

Le revêtement de la manche de la brosse à dents est en plastique qui se tient bien et facilement en main. Dessus s’affiche diverses informations clés dont le mode de brossage en cours, la durée écoulée du brossage (2 minutes au total) ou encore l’état de la brossette. A l’allumage, elle vous dit Bonjour et vous aurez droit à un sourire à l’issue du brossage. L’Oral-B iO 6N est composée de la manche iO6, deux brossettes, un étui, un chargeur et un support brossette.

