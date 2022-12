Ce pack Samsung TV OLED 65″ + barre de son coûte 2 000 € de moins que d’habitude

Si vous souhaitiez renouveler votre équipement TV à l'approche de Noël, le pack actuellement proposé par Ubaldi pourrait bien vous convenir s'il convient à votre budget : le site propose en effet le TV OLED Samsung QE65S95B ainsi que la barre de son Samsung HW-S60BTV pour 2 589 euros au lieu de 3 898 euros. Mais, grâce à une ODR, le tout peut vous revenir à 1 689 euros.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la tentation de se faire plaisir en installant un nouveau téléviseur dans son salon peut être grande. Et, si ce TV s’accompagne d’une barre de son, l’expérience ne pourra être que meilleure. Si vous envisagiez de renouveler votre équipement, vous pourriez bien être intéressés par ce pack comportant un TV Samsung QE55S95B, premier téléviseur utilisant la technologie QD-OLED chez le constructeur, ainsi qu’une barre de son Samsung HW-S60BTV, d’autant plus que le tout bénéficie actuellement d’une promotion ainsi que d’une ODR, qui font baisser la facture totale de plus de 2 000 euros.

Les points forts de ce pack Samsung

Un TV OLED bien lumineux de 65 pouces

Une barre de son avec caisson de basses intégré

Un pack de produits premium, mais proposé à prix réduit

Initialement affiché à 3 898 euros, le pack comprenant un TV Samsung QE65S95B et une barre de son Samsung HW-S60BTV est actuellement proposé à 2 589 euros sur Ubaldi. Toutefois, avec l’ODR de 900 euros valable jusqu’au 18 décembre 2022, le prix de ce pack passe à 1 689 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le TV Samsung QE65S95B. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung QE65S95B (2022) au meilleur prix ?

Une technologie d’image lumineuse

Le téléviseur Samsung QE55S95B, pièce maîtresse de ce pack, profite tout d’abord d’un design épuré, composé avant tout d’un cadre très fin, qui lui permet de se fondre dans n’importe quel environnement intérieur ; et ce, même si sa diagonale s’élève à 65 pouces, ce qui nécessite tout de même un meuble TV suffisamment grand pour l’accueillir. Le TV est également doté de bordures noires très fines, ce qui permet de laisser une large place à l’image.

S’agissant de l’image, justement, le Samsung QE55S95B est équipé d’une dalle QD-OLED ; il s’agit d’ailleurs du tout premier téléviseur de la marque à utiliser cette technologie d’image, qui associe les avantages des Quantum Dots, pour les couleurs (qui seront ici bien vives), avec ceux des pixels auto-émissifs inorganiques pour les noirs et la réactivité. Surtout, ce modèle est apte à proposer des angles de vision qui n’ont jamais été aussi ouverts : ainsi, que vous soyez devant le téléviseur ou un peu décalé par rapport à l’écran, vous pourrez profiter de la même qualité d’image. Le TV promet même un pic de luminosité supérieur à 1000 cd/m², ce qui fait du Samsung S95B le téléviseur OLED le plus lumineux à ce jour, rien que ça. Bref, globalement, on aura droit à des contrastes saisissants, des noirs bien profonds et un rendu des couleurs très réaliste. Concernant les normes vidéos prises en compte par ce téléviseur, les formats HLG, HDR10 et HDR10+ seront de la partie, mais pas le Dolby Vision.

Un TV en duo avec la barre de son Samsung HW-S60BTV

Si le TV Samsung QE55S95B est idéal pour regarder ses films et séries dans les meilleures conditions, il sera tout aussi adapté pour le gaming, puisqu’il intègre quatre ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Le mode VRR (Variable Refresh Rate), utile pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, est aussi présent. On pourra également compter sur une compatibilité FreeSync Premium et G-Sync pour les cartes graphiques de PC.

Enfin, concernant l’audio de ce TV, celui-ci profite d’une émulation Dolby Atmos, qui permet de profiter d’un son bien vaste et immersif. Et le son émis par ce modèle ne manque pas d’ampleur, il sera toujours possible de miser sur une meilleure qualité audio grâce à une barre de son, à l’image de la Samsung HW-S60BTV, incluse dans le pack présenté ici. Avec son caisson de basse intégré, cette barre de son est capable d’offrir un son précis et réaliste. Son haut-parleur central permettra de son côté une excellente restitution des dialogues. D’ailleurs, la barre de son détectera les bruits parasites et amplifiera automatiquement ces dialogues pour les rendre bien audibles. Enfin, le système Q-Symphonie 2.0 se chargera de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux du TV Samsung, pour accentuer l’immersion.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Samsung QE65S95B.

Les autres grands TV qui valent le détour

Si vous souhaitez découvrir d’autres références dotées de la même diagonale d’écran, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 65 pouces 4K en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.