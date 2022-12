Pour faire des économies de chauffage cet hiver, ce kit Tado V3+ est le deal qu’il vous faut

En plein mois de décembre, miser sur un thermostat connecté est plus que conseillé. La promotion dont bénéficie le kit de démarrage Tado° V3+ tombe donc bien : son prix passe de 249,99 euros à 169,99 euros sur Amazon.

Les thermostats intelligents sont des alliés de choix pour faire des économies d’énergie. Ils permettent de maîtriser sa consommation au quotidien et tenter de faire baisser la facture. Et, pour cela, le kit de démarrage Tado° V3+ est tout à fait adapté aux débutants, et profite même d’une réduction de 80 euros.

Tado V3+ c’est quoi ?

Un thermostat discret facile à installer

Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage

Des programmations intelligentes pour maintenir une bonne température

Au lieu d’un prix barré à 249,99 euros, le kit de démarrage V3+ de Tado est actuellement en promotion à 169,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Une installation simple

Pour celles et ceux qui sont peu à l’aise avec leur chaudière, le thermostat connecté Tado° V3+ facilite les choses et ne nécessite pas d’un professionnel pour être installé. Étant filaire, il suffit de le remplacer avec les thermostats câblés reliés à votre chaudière et connecté le bridge à votre réseau qui va communiquer avec le thermostat. Ce modèle fonctionne par ailleurs avec tous les systèmes de chauffage courants et avec la plupart des fabricants, donc vous pourrez opter pour cette solution sans problème.

Le Thermostat de Tado° se fond totalement dans le décor. Son petit format carré dissimule un écran translucide sur lequel vous allez pouvoir consulter la température lorsque vous passez à proximité, puis se fond dans le décor lorsque vous vous éloignez.

Efficace pour contrôler la température de son domicile

À travers l’application de la marque, vous allez pouvoir régler la température de votre domicile lorsqu’il n’y aura plus personne chez vous, ou si une personne de votre foyer est de retour, pour éviter de chauffer inutilement. De même, l’application vous préviendra si une fenêtre ouverte est détectée pour que vous puissiez éteindre le chauffage. Le thermostat V3+ pourra même tenir compte de la météo : votre chauffage diminuera si le soleil tape à votre fenêtre, par exemple.

L’application donne accès à des rapports sur les niveaux de températures et d’humidité de votre domicile, mais également voir combien d’économies vous avez faites sur le mois grâce au travail du thermostat. Des détails sur la qualité de l’air seront également mis à disposition : l’application pourra ainsi vous alerter si l’air est trop humide ou trop sec. Enfin, il prend en charge les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri pour toutes les requêtes orales.

Et la concurrence ?

