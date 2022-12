Proton VPN se montre généreux et offre 6 mois sur son abonnement de 2 ans

Envie d'un VPN performant, mais surtout sûr pour votre vie privée ? ProtonVPN peut vous assurer tout ça, notamment avec son offre du moment de 30 mois, dont 6 gratuits, pour seulement 3,99 euros par mois.

Dans le monde des VPN, il y a des références populaires comme NordVPN ou Cyberghost. Cependant, il faut compter sur une concurrence féroce, qui propose souvent de meilleures garanties de performances et de sécurité. C’est le cas de Proton VPN qui, pendant encore quelques jours, propose une offre très avantageuse de 2 ans + 6 mois gratuits pour moins de 4 euros par mois.

Que propose ce VPN ?

Débits élevés en téléchargement et en amont

jusqu’à 10 connexions en simultané

Un bloqueur de Publicité efficace

Compatible avec le Netflix Américain

ProtonVPN propose un abonnement de 2 ans + 6 mois offerts mois pour 119,76 euros, soit seulement 3,99 euros par mois. L’offre est garantie 30 jours et c’est satisfait ou remboursé.

Proton VPN : complet et sérieux 👇

En France et dans le monde, Proton VPN est l’un des plus anciens disponible sur le marché. À ce titre, il mise sur le savoir-faire de ses équipes en matière de sécurité, à l’image d’un certain ProtonMail. Le service compte aujourd’hui quelques centaines de serveurs répartis dans 60 pays. Si l’on est loin des chiffres grandiloquents de la concurrence, ProtonVPN ne se base absolument pas sur cet aspect, mais bien plus sur le rendement de son parc international. Les performances en l’état sont tout à fait honorables, surtout grâce au protocole Wireguard. Il faut notamment mettre en avant les fonctionnalités natives du VPN comme un bloqueur de publicité très efficace baptisé Netshield. Il y a aussi la fonction Secure Core qui protège votre connexion en acheminant votre trafic à travers plusieurs serveurs avant de quitter le réseau. Notez aussi que ProtonVPN est l’un des VPN les plus efficaces pour visionner du contenu depuis une plateforme de VOD basé à l’étranger, comme c’est le cas du catalogue Netflix Américain par exemple.

ProtonVPN met lui aussi en avant sa politique à base de « zéro log » et affirme ne retenir aucune information concernant l’utilisation que font ses utilisateurs de ses serveurs VPN. ProtonVPN étant un service suisse, la législation du pays ne lui donne pas l’obligation de conserver les données de ses utilisateurs et met d’ailleurs un point d’orgue à respecter ses engagements, non seulement dans sa communication, mais aussi, visiblement, dans les faits. La firme étant même allée jusqu’à rendre public son code source pour prouver sa bonne foi. Les différents audits de sécurité en ont conclu que le ProtonVPN était 100 % sûr.

Une application qui a su évoluer tout en conservant ses forces

L’application Proton VPN est bien plus fournie en éléments visuels que chez certains cadors du marché, mais sans pour autant tomber dans la complexité. On se retrouve avec une carte du monde sur laquelle sont réparties les localités sur lesquelles on peut se connecter. L’application autorise même l’affichage de nombreux éléments pertinents comme les informations de débit en temps réel (en numérique et en graphique), le protocole utilisé et la durée de la session en cours. On apprécie aussi l’excellente idée des profils auxquelles on peut assigner des types de serveurs (pour le P2P, Tor, etc.), un nom et sur lesquels on se reconnecte en un clic lors de ses prochaines sessions. Ces profils sont d’ailleurs synchronisés entre la version desktop et mobile depuis un même compte, ce qui est fort appréciable.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

