iPad 9 (2021) : la tablette abordable d’Apple est encore moins chère avec ce code promo

Apple compte trois gammes de tablette tactile, dont l'iPad est la plus abordable de toutes. Elle en est actuellement à sa dixième mouture, mais l'itération de 2021 reste performante. L'iPad 9 (Wi-Fi, 64 Go) est actuellement en promotion : son prix de départ de 439 euros baisse ainsi à 364,99 euros.

Les produits Apple sont réputés couter cher. Cela peut se justifier, mais la marque à la Pomme s’est positionnée depuis quelques années sur le segment du milieu de gamme avec des modèles légèrement plus abordables que le reste de son catalogue. L’iPad 9 entre dans cette catégorie et bénéficie d’ailleurs en ce moment de 75 euros de rabais grâce à un code promo.

L’Apple iPad 9 en quelques mots

La puissance de la puce A13 Bionic avec Neural Engine

Un bel écran Retina avec True Tone

Une bonne autonomie

Au lieu de 439 euros habituellement, l’iPad 9 (version Wi-Fi uniquement, avec 64 Go de stockage) est maintenant disponible en promotion à 364,99 euros sur Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code RAKUTEN15 avant de procéder au paiement.

On la trouve aussi à 399 euros sur Amazon et Cdiscount, si vous voulez recevoir votre iPad 9 avant Noël.

Le prestige perpétué

Pour la neuvième itération de sa tablette la plus abordable, Apple n’a pas procédé à d’importants changements. Du moins, visuellement, les traits de ressemblance avec les versions précédentes versions sont là. Ainsi, on a une dimension de 25,06 x 17,41 x 0,75 cm pour un peu moins de 500 g. Sur la dalle de 10,2 pouces d’une définition de 2 160 x 1 620 pixels, on reste sur du Retina plus économe avec True Tone. Avec une ergonomie bien travaillée, la tablette se tient facilement en main.

L’iPad 9 est propulsé par la puce A13 Bionic qui fait toujours le travail, bien que lancé en 2021. Le processeur consomme peu, sans perte de performances, grâce au Neural Engine. Concrètement, la tablette tactile de la Pomme ne flanchera pas en exécutant toutes vos tâches quotidiennes (streamer, jouer, naviguer, etc.).

Une endurance éprouvée

Comme pour les précédentes générations, Apple a tenu à ce que la neuvième génération soit aussi endurante. Sa batterie de 32 Wh assure dix heures d’autonomie en usage standard, selon le constructeur. Il faut 2h45 pour recharger entièrement l’Apple iPad 9 et une demi-heure pour obtenir 20 % de batterie. Un chargeur de 20 W est fourni avec la tablette ainsi qu’un câble Lightning vers USB-C.

Les plus créatifs apprécieront la compatibilité de ce modèle avec l’Apple Pencil de première génération. Ce stylet permet de prendre des notes ou de dessiner. Bien entendu, la tablette tactile prend en charge la Smart Keybord. Ces outils aident à la productivité. Enfin, l’efficacité de iPasOS 15 vous offre une myriade de personnalisations. L’interface logicielle est aussi pour améliorer l’expérience utilisateur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple iPad 9.

