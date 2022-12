L’Oppo Reno 8 est une très bonne affaire, surtout avec 150 € de réduction

Si vous recherchez un smartphone performant sans payer le prix fort, on ne peut que vous recommander le Reno 8 d’Oppo. Grâce à cette offre, le smartphone passe de 599 euros à 449 euros.

La gamme Reno d’Oppo est l’alternative à la gamme premium Find. Elle a été renouvelée il y a peu avec trois modèles, et c’est le Reno 8 qui sort du lot. Il est capable de répondre aux attentes de n’importe quel profil d’utilisateur avec ses caractéristiques proches du haut de gamme, le tout pour un prix relativement contenu. Il est d’ailleurs plus accessible aujourd’hui en tombant à moins de 450 euros.

Ce qu’on apprécie du Reno 8

Un écran AMOLED lumineux et bien calibré.

Fluide et puissant grâce au SoC Dimensity 1300.

Une bonne autonomie et une charge ultra-rapide.

Sortie au prix de 599 euros, l’Oppo Reno 8 est actuellement disponible en promotion à 499 euros sur le site Red By SFR, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 31/12/22, le téléphone tombe à 449 euros.

Et si vous obtez pour un forfait sans engagement (160 Go à 16 euros/mois), il vous revient à 399 euros.

Un milieu de gamme réussi et performant

Le Reno 8 de chez Oppo n’a pas à rougir face aux modèles plus haut de gamme. Il offre d’un design monocoque intégré harmonieusement, et dont le revêtement évite les traces de doigts disgracieuses. La prise en main est agréable, notamment grâce à ses bords plats et son poids de 180 g. Et, au niveau de l’affichage, on retrouve une dalle AMOLED FHD+ de 6,43 pouces, qui profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une navigation fluide.

La marque ne néglige pas la fiche technique et équipe le Reno 8 du processeur MediaTek Dimensity 1300. Cette puce n’est pas la plus performante du lot, mais permet au téléphone d’être agréable au quotidien et d’éviter la surchauffe. Elle est suffisamment puissante pour la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D sans frémir. Et pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 12 couplé à l’interface ColorOS 12.1.

Un smartphone endurant, avec une partie photo convaincante

Pour vider sa batterie 4 500 mAh, il faut un peu plus d’une journée pour la mettre à plat. Et, si vous avez une utilisation plutôt intensive, le Reno 8 est compatible avec une charge rapide à 80 W, qui permet de récupérer l’intégralité de la batterie en 30 minutes environ. En quelques minutes, vous aurez déjà largement de quoi repartir pour une soirée.

Concernant la partie photo, si le Reno 8 ne bénéficie pas de la puce MariSilicon X chargée des traitements photo et vidéo sur les Find X. Il s’équipe des mêmes capteurs que la version Pro à savoir : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra principale est très bonne pour obtenir de jolis clichés, mais l’ultra-grand-angle n’arrive pas à le suivre lorsque le soleil commence à se coucher.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur l’Oppo Reno 8.

Envie d’un nouveau forfait mobile ?

Si vous souhaitez changer de forfait mobile en même temps que l’achat de votre nouveau smartphone, vous pouvez consulter notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

