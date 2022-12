Amazon propose un système d’alarme complet avec caméra de surveillance pour moins de 170 euros

Différentes raisons poussent à adopter un système de sécurité. Parmi les plus accessibles, mais efficaces, Ring est une référence. Aujourd'hui, Amazon propose le kit Ring Alarm Gen 2 (5 pièces) et une Indoor Cam à 169 euros au lieu de 249 euros.

L’installation de ce kit Ring Alarm et de la caméra de surveillance Indoor Cam a été facilitée pour être à la portée de tout le monde. De même, pas besoin d’être un geek pour configurer le tout. Si le prix de départ peut décourager plus d’un, la réduction de 32 % offerte par Amazon en ce moment rend le pack très intéressant.

Les atouts du kit Ring Alarm + Indoor Cam

Facile à installer

Un kit complet et intelligent

Compatible à Alexa

De base à 249 euros, puis remisé à 229,98 euros, le kit Ring Alarm Gen 2 (5 pièces) + Indoor Cam est maintenant disponible en promotion à 169 euros chez Amazon.

L’alarme connectée pour tous

Avec les temps qui courent, il est toujours utile de disposer d’un système de sécurité et vous gagnerez beaucoup avec le pack Ring Alarm Gen 2. Ce kit est composé d’un détecteur de mouvement, d’un amplificateur de portée, d’un capteur de contact, d’une base et d’un pavé numérique. Chaque accessoire remplit des rôles précis et l’ensemble forme un système d’alarme qui fait ses preuves. L’ajout de l’Indoor Cam renforce un système déjà très efficace.

Ce pack est destiné à être installé par le propriétaire et il y a des avantages à cela. Vous êtes le mieux placé pour déterminer l’endroit propice où installer chaque pièce. Seule la base a besoin d’être branchée sur secteur. Cela dit, elle dispose d’une batterie de secours si l’électricité venait à être coupée. Les autres accessoires sont sans fil et alimentés par pile. Le pavé numérique a la particularité de compter une prise micro-USB pour la recharge. Un guide est disponible depuis l’application Ring pour vous faciliter la tâche. C’est pratiquement du prêt-à-installer.

Un système d’alarme accessible

La base est le noyau du système de sécurité. Elle est compatible au protocole Z-Wave et bien entendu, elle dispose d’un port Ethernet et peut se connecter à votre Wi-Fi. Une fois installée, l’étape suivante est de la connecter à votre routeur ou à votre Wi-Fi. Quand c’est fait, il s’agit d’installer les autres accessoires là où vous le jugez convenable. Pas besoin de les appairer, le kit l’est d’usine. Durant le processus, vous devez créer un code PIN pour le pavé numérique. La configuration du système, qui se fait à travers l’application Ring, parachève le processus.

Le système dispose d’une portée suffisante pour une habitation. Il n’est pas donc nécessaire d’installer tous les accessoires à proximité. De plus, ce kit dispose d’un amplificateur de portée, ce qui améliorera la communication entre chaque pièce. Pour plus d’efficacité, vous pouvez régler la sensibilité de chaque capteur. La commande peut se faire via l’application, le pavé numérique ou à travers Alexa.

Une caméra de surveillance HD

L’Indoor Cam est aussi compatible avec Alexa et l’application Ring. Elle se branche à un secteur pour fonctionner. La caméra de surveillance vous donne la possibilité de voir en temps réel ce qui se passe chez vous. Elle vous permet également de communiquer avec un occupant de votre maison ou de commander à distance l’assistant virtuel. Comme pour le kit, vous serez notifié en cas de mouvement suspect chez vous.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Ring Alarm Gen 2.

