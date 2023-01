Realme 10 : ce smartphone Android aux allures d’iPhone est à moins de 200 €

Lentement, mais surement, Realme est en train de se faire une place sur le marché très concurrentiel des smartphones d'entrée et milieu de gamme. Le constructeur a fait forte impression avec sa gamme Realme 10 sortie récemment. La version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est en ce moment au rabais sur Rakuten. Son prix de départ de 279 euros tombe à 199 euros.

Quand on parle de rapport qualité-prix sur les smartphones d’entrée et de milieu de gamme, on pense a Xiaomi et cela se défend. Par contre, la concurrence est bien présente avec Realme qui propose aussi des modèles performants à des prix plus qu’intéressants. Le Realme 10 est de cette veine et il est près de 30 % moins cher actuellement.

En quoi le Realme 10 est intéressant ?

La polyvalence du Mediatek Helio G99

Une ROM eMMC de 180 Go, extensible jusqu’à 1 To

Une dalle AMOLED à 90 Hz

Au lieu de 279 euros habituellement, le Realme 10 (4 + 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 199 euros sur Rakuten. On trouve aussi le modèle 256 Go pour seulement 40 euros de plus.

Une configuration surprenante pour le prix

Si actuellement, la plupart des smartphones d’entrée ou de milieu de gamme embarque le Snapdragon 680, Realme a choisi un SoC un peu plus puissant pour le Realme 10 : le Mediatek Helio G99. Le constructeur ne s’arrête pas en si bon chemin pour rendre plus performant ce modèle. Pour un transfert de données plus rapide, le fabricant a opté pour une RAM LPDDR4X ainsi qu’une ROM eMMC. Une telle configuration le met au-dessus du lot et les tests sur les benchmarks le montrent.

Malgré son positionnement tarifaire, le Realme 10 est plutôt fiable. Le smartphone est en mesure de faire tourner toutes vos applications. D’ailleurs, avec les caractéristiques affichées, il vous permet d’utiliser près d’une vingtaine d’applications en veille sans perte de performance. La fluidité sera donc au rendez-vous pour du streaming, de la navigation et même pour des jeux un peu gourmands. De plus, son capteur de 50 mégapixels promet de capturer de beaux clichés détaillés, du moins quand les bonnes conditions sont réunies.

Bonne autonomie et recharge efficace

En plus de la puissance, Realme a aussi assuré sur le design du Realme 10. C’est un smartphone fin, avec moins d’un centimètre d’épaisseur, plus précisément 7.95 mm. Son ergonomie a été également bien travaillée avec ses dimensions de 159,9 x 73,3 x 7.95 mm. Son design inspiré de l’iPhone, avec des tranches droites, des coins arrondis et un écran non incurvé, lui offre un certain charme. Il se tient bien en main et l’écran AMOLED de 6,7 pouces est suffisamment lumineux pour afficher clairement les informations.

Pour alimenter ce modèle, le fabricant a opté pour une batterie de 5 000 mAh. Avec un usage classique, le smartphone tient facilement une journée entière, voire plus selon votre utilisation. Et, pour couronner le tout, il y a aussi la recharge rapide de 33 W qui récupère la moitié de la batterie en seulement 28 minutes. Enfin, le Realme 10 est certifié Corning Gorilla Glass 5, ce qui lui permet de résister aux rayures et aux chocs.

Les alternatives au Realme 10

