Black Shark 4 : le smartphone gaming de Xiaomi est à son meilleur prix

Avec sa gamme Black Shark, Xiaomi a posé un premier pas dans le monde des smartphones dédiés au gaming. Le Black Shark 4 n'est pas le plus récent, mais il est sans aucun doute celui qui jouit du meilleur rapport qualité-prix grâce à cette offre, puisqu'il coûte actuellement 399 euros au lieu de 579 euros, pour le modèle à 12 + 256 Go.

Sur le marché des smartphones, peu de constructeurs développent de modèles spécialement pensés pour les jeux. Il faut dire que les exigences sont élevées sur ce segment, mais comme souvent, Xiaomi a sorti son épingle du jeu avec sa gamme Black Shark. La quatrième mouture avec 12 + 256 Go est en ce moment 31 % moins cher.

En quoi le Black Shark 4 est intéressant ?

Un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement à 144 Hz

Le combo Snapdragon 870 + 12 Go de RAM

Autonomie et charge rapide performantes

Les gâchettes personnalisables

Au lieu de 579 euros à son lancement, le Black Shark 4 (12 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Des caractéristiques maitrisées

En 2022, la configuration du Black Shark 4 peut paraître modeste avec le SoC Snapdragon 870 de Qualcomm. Cela dit, Xiaomi a trouvé le moyen de rendre ce smartphone gaming très compétitif en y ajoutant pas moins de 12 Go de RAM, en plus d’une compatibilité 5G. De plus, ce modèle dispose de la technologie Sandwich pour être utilisé sur de longues sessions. Il s’agit d’un système de refroidissement pour maintenir en toute circonstance la performance du smartphone.

Un smartphone gaming digne de ce nom se doit de se doter d’un écran premium et d’un taux de rafraichissement élevé. Les joueurs vont alors apprécier la dalle AMOLED de 6,67 pouces et d’une définition de 2 400 x 1 080 pixels, pour une densité de 395 ppp, sans oublier le taux de rafraichissement à 144 Hz. La fluidité et le confort seront au rendez-vous d’autant plus que le Black Shark 4 affiche un temps de latence à 8,3 ms. Vous trouverez d’ailleurs sur la tranche du smartphone des gâchettes personnalisables afin de jouer comme si vous teniez une manette dans les mains.

Une immersion de qualité

L’immersion est importante pour un smartphone gaming. Si la performance graphique du Black Shark 4 favorise l’immersion visuelle, Xiaomi a également travaillé le son. Ce modèle dispose alors d’un système audio performant : deux haut-parleurs stéréo à symétrie frontale et un amplificateur calibrés DTS et Cirrus Logic Technology. Cela amène un son précis, équilibré et immersif.

Enfin, l’autonomie doit être suffisamment solide afin d’éviter de recharger le smartphone après chaque partie. Pour cela, le Black Shark 4 embarque une batterie de 4 500 mAh particulièrement endurante. Comptez un peu plus d’une journée d’utilisation si vous utilisez peu d’applications gourmandes. Bien entendu, la charge rapide est de la partie avec un chargeur fourni de 120 W qui ne met que 15 minutes pour récupérer 100 % de la batterie.

