GeForce RTX 4070 Ti : la puissante carte graphique de Nvidia est disponible

Nvidia vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle carte graphique, la GeForce RTX 4070 Ti, et elle est d'ores et déjà disponible chez plusieurs e-commerçants. Ces derniers respectent d'ailleurs le prix de vente conseillé communiqué par le fabricant.

Pendant le CES 2023, Nvidia a tenu une conférence et en a profité pour faire découvrir au monde entier son nouveau GPU : la GeForce RTX 4070 Ti. Elle remplace la RTX 4080 12 Go annulée, avec des caractéristiques identiques et, surtout, un prix plus bas que prévu. Tant mieux, d’autant plus que les e-commerçants ont d’ores et déjà du stock et respectent le prix de vente conseillé communiqué par Nvidia. Eh oui, on se rappelle que trop bien le lancement des cartes graphiques de la série 3000 au début de la pénurie des composants informatiques, où les scalpers s’en sont fait une joie pour augmenter drastiquement les prix, jusqu’à x3 dans certains cas.

Où acheter la RTX 4070 Ti ?

La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti est dès maintenant disponible à 899 euros chez plusieurs e-commerçants. Notez d’ailleurs qu’il n’existe pas d’édition Founder pour cette carte graphique.

RTX 4070 Ti : pour du 1440p en 60 fps

La GeForce RTX 4070 Ti intègre 7 680 cœurs NVIDIA CUDA, avec 12 Go de mémoire GDDR6X et elle permet, sur le papier, de jouer en 8K HDR. Elle fonctionne sous la nouvelle architecture Ada Lovelace qui promettent jusqu’à 2 fois plus de performances, tout en économisant de l’énergie, sans oublier la compatibilité avec le ray-tracing. Cette RTX 4070 Ti serait normalement capable de surclasser très largement la RTX 3080 en jeu (3,5 fois plus de performances sous Cyberpunk 2077, avec le nouveau mode Ray-Tracing : Overdrive activé).

Dans les faits, vous pourrez surtout lire tous vos jeux en 1 440p (avec un écran compatible) tout en poussant les graphismes au maximum, avec le DLSS 3 activé. Par exemple, Spider-Man Remastered tourne dans cette configuration à 182 images par seconde, A Plague Tale Requiem à 161 images par seconde ou encore Portal RTX à 110 images par seconde. Vous l’aurez compris, c’est une bête de performances qui ne vous fera pas défaut.

Avec l’architecture Ada Lovelace, Nvidia a d’ailleurs fait de gros progrès au niveau de la maitrise de la consommation. En effet, la GeForce RTX 4070 Ti consomme 285 W au maximum, soit la même consommation que la GeForce RTX 3070 Ti, qui est pourtant moins puissante.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.



