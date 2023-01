GeForce RTX 3060 : cette carte graphique a rarement été aussi peu chère qu’aujourd’hui

Entre la pénurie de composants et l'inflation de certains produits Tech, il est difficile de trouver de bonnes affaires, notamment pour les cartes graphiques. Sauf qu'en ce moment, la RTX 3060 de Nvidia se négocie à seulement 349,90 euros chez Rue du Commerce.

Ces derniers mois, il est difficile de mettre à niveau son PC sans y consacrer un budget démesuré. Fort heureusement, il est possible de trouver des cartes graphiques à prix raisonnable. C’est le cas de la RTX 3060 qui pour moins de 350 euros est le bon rapport performance/prix actuellement.

La RTX 3060, c’est quoi ?

Une carte graphique avec les technologies Nvidia (DLSS, RT, etc.)

Capable de faire tourner les jeux en Full HD, et même en QHD

Avec un tarif intéressant

Vendue à 400 euros ou plus chez la plupart des e-commerçants, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 de Inno 3D est disponible en promotion à 349,90 euros seulement sur le site Rue du Commerce.

En promotion également, on retrouve la carte graphique RTX 3060 Ti qui se trouve à 449,90 euros, soit 100 euros supplémentaires par rapport au modèle classique.

Pour jouer en FHD sans soucis

La récente série 4000 des cartes graphiques GeForce est très onéreuse, il est donc intéressant de se diriger vers la série 3000 qui reste très intéressante, notamment la RTX 3060. Elle est dotée de 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 avec une interface 192 bits. Cette carte s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs sur des écrans Full HD (1920 × 1080) et QHD (2560 × 1080) mais pour cette définition, il faudra accepter de faire des compromis dans les réglages graphiques.

Face au modèle RTX 2070, la RTX 3060 consomme moins d’énergie. Si le précédent modèle pouvait atteindre les 230 W en pointe, ici la consommation maximale est de 170 W. On a donc une belle économie de consommation pour une puissance plutôt similaire.

Avec les avantages Nvidia

Le point fort de cette carte graphique GeForce de série 3000, c’est qu’elle accède à de nombreuses technologies de Nvidia, dont le ray tracing et le DLSS pour un avoir un rendu réaliste en jeu, net et fluide. On retrouve aussi Nvidia Ansel, ainsi que des fonctions externes comme Nvidia Broadcast. Ce dernier permet d’utiliser la puissance de la carte graphique pour filtrer les bruits ambiants derrière son micro ou changer son arrière-plan en visioconférence.

Une bonne carte graphique doit être conçue intelligemment pour évacuer la chaleur tout en maîtrisant sa consommation et la chaleur générée. Ici, le modèle proposé par Inno3D embarque un système de refroidissement composé de deux ventilateurs. Il permet de dissiper la chaleur, et ainsi de maintenir les performances en jeu et au passage de réduire le bruit des ventilateurs.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060.

