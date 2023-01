À seulement 450 €, l’iPhone 12 Mini est le bon deal pour passer vers iOS sans se ruiner

Intéressé par un iPhone Mini ? Aujourd'hui l'iPhone 12 Mini d'Apple revient à moins de 450 euros grâce à cette offre au lieu de 809 euros à son lancement. Une belle affaire, surtout que la marque ne compte pas renouveler ce format.

Chez Apple, si l’on souhaite faire l’acquisition d’un iPhone compact, il faut se diriger vers l’iPhone SE 2022. Toutefois, ce modèle propose un design daté, qui n’est pas au goût de tous avec de grosses bordures autour de l’écran. Heureusement, il est possible de se tourner vers la gamme Mini qui se vend aujourd’hui à bas prix. C’est le cas de l’iPhone 12 Mini, actuellement en promotion à moins 44 %.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 Mini ?

Il offre un petit format avec un écran Oled de qualité

Il délivre toujours de belles performances : A14 Bionic

Il est compatible avec la recharge sans fil MagSafe

Avec un prix de départ à 809 euros pour sa version 64 Go, l’iPhone 12 Mini est aujourd’hui un smartphone plus accessible. Il est d’ailleurs proposé en promotion à 449,99 euros sur le site Rakuten.

Un petit iPhone toujours puissant

Sortie en 2020, l’iPhone 12 Mini a encore de bons restes. Il plaît toujours pour son petit format, similaire à celui de l’iPhone SE 3, mais dont la face avant est plus agréable à regarder avec ses bordures fines. Il est aussi confortable en main grâce à son écran de 5,4 pouces et se glisse sans souci dans votre poche. Contrairement à l’iPhone SE (2022), il dispose d’une dalle Oled Super Retina XDR et propose donc de meilleurs contrastes, et des couleurs plus vives que le modèle SE 3 qui se cantonne à du LCD.

Le dernier SE s’équipe de la puce A15 Bionic, et est alors légèrement plus puissant que le 12 Mini intégrant la puce A14 Bionic. Il reste tout de même convaincant et performant au quotidien. L’expérience utilisateur sera fluide : que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Puis, avec iOS 16, vous profiterez des dernières nouveautés logicielles de la marque, avec une interface toujours agréable et simple à utiliser. Notez que le 12 Mini à également de la compatibilité avec le réseau 5G.

De belles photos, mais une autonomie à la peine

Face au SE 3, l’iPhone 12 Mini se montre plus polyvalent, avec une caméra ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un grand-angle. Il offre de beaux clichés, même la nuit tombée. Côté vidéo, le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par secondes ou même en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Quant à l’autonomie, le 12 Mini n’est pas un champion dans la catégorie. En cause : son petit gabarit. D’après la firme californienne, il peut tenir pendant 15 heures de lecture vidéo et 50 heures de lecture audio. Dans les faits, il tient une journée entière, si et seulement si votre utilisation quotidienne est modérée. Heureusement, il supporte la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe. Avec un chargeur USB-C 20 W, il a fallu 30 minutes pour récupérer 60 % d’énergie. Notez que vous avez uniquement le câble USB-C/Lightning pour recharger l’appareil (pas d’adaptateur secteur dans la boîte).

Pour plus de détails, retrouvez notre test complet sur l’iPhone 12 Mini.

Il existe d’autres smartphones compacts

