À -55 %, ce PC fixe (Ryzen 5 + RTX 3060) est idéal pour jouer sans se ruiner

Si vous préférez les PC fixes aux solutions portables, il y en a un qui sort du lot aujourd'hui. Le PC Millenium MM1 Mini Sona avance de sérieux arguments avec ses composants et, surtout, son prix qui passe de 1 699,99 à seulement 769,99 euros.

Pratiques à transporter, les PC portables sont une bonne alternative pour faire tourner les jeux AAA, mais les PC fixes restent ce qui se fait de mieux en termes de puissance brute, face à un laptop équipé de la même configuration. C’est le cas de ce modèle Millenium, qui propose une configuration solide avec un processeur AMD couplé à une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX, le tout pour moins de 770 euros grâce à cette offre.

Que propose ce PC Millenium ?

Un boîtier sobre et soigné

Un combo Ryzen 5 + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 240 Go et 1 To HDD

Avec un prix barré à 1 699,99 euros, le PC gaming Millenium MM1 Mini Sona bénficie de 55 % de remise et s’affiche maintenant à 769,99 euros à la Fnac.

Un PC fixe compact et élégant

Cette version Mini du MM1 Sona de Millenium ne demandera pas énormément d’espace, puisque le boîtier possède de petites dimensions (46.7 x 43.5 x 27.4 cm). Il se montre assez discret et opte pour une apparence sobre avec du noir et du violet autour du châssis. Le PC laisse entrevoir les composants du PC avec la vitre latérale, et ajoute une touche de gaming avec l’apport d’une petite partie RGB à l’intérieur du boîtier.

Concernant la connectique, elle est plutôt fournie avec la présence de 4 ports USB 2.0, un port HDMI 2.1, un port Ethernet, 4 ports USB 3.1 Gen 1, 3 ports DisplayPort et tout le nécessaire pour brancher ses périphériques audios.

Puissant pour jouer en ultra

Malgré son appellation « Mini », il cache une configuration digne pour qui cherche de la puissance pour le jeu ou pour toutes autres utilisations plus poussées. Dans ses entrailles, on retrouve une puce AMD Ryzen 5 5600G cadencé à 3,9 GHz et 4,4 GHz avec TurboBoost activé, un CPU parfait pour le jeu, surtout associé à 16 Go de RAM et d’une RTX 3060. Cette carte graphique est plus qu’à l’aise pour faire tourner la plupart des jeux récents en 2K ou 4K et avec les options graphiques au maximum.

Ce PC fixe Millenium peut compter sur un disque dur de 1 To associé à un SSD de 240 Go. Avec cela, vous pouvez stocker tout votre univers multimédia sans contrainte, tout en bénéficiant d’une vitesse d’accès plus rapide et de temps de chargement réduits. Et, pour finir, il est aussi apte à supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Et si vous optez pour une solution portable ?

Si vous êtes plutôt à la recherche d’un pc portable pour vous adonner à vos jeux en déplacement, voici nos recommandations pour trouver le meilleur PC portable gamer en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.