Apple Watch Series 7 : l’ancienne montre premium d’Apple est à prix cassé

L'Apple Watch Series 7 est encore loin d'avoir fait son temps malgré l'arrivée de la 8e génération. On peut d'ailleurs trouver cette montre connectée à un prix vraiment : 300 euros au lieu de 429 euros chez E.Leclerc.

L’Apple Watch Series 8 est déjà la nouvelle référence côté montre connectée, mais comme d’habitude chez Apple, les anciennes séries sont encore largement à la page en plus de bénéficier de belles promotions lors des événements commerciaux. C’est le cas de la Series 7 qui surpasse encore aujourd’hui bien des montres connectées présentes sur le marché et qui est proposée à un prix inédit aujourd’hui.

L’Apple Watch Series 7, c’est…

Une montre dotée d’un écran plus grand (41 mm) et plus lumineux

De multiplies fonctions sport et santé

Une charge plus rapide

Habituellement proposée à 429 euros, l’Apple Watch Series 7 dans sa version 41 mm est actuellement disponible à 300 euros chez E.Leclerc. Plein d’autres modèles de l’ancienne montre connectée de la Pomme sont en promotion ici.

Des améliorations qui font mouche

Tout comme la Série 8, l’Apple Watch Series 7 n’a pas misé sur de grands changements esthétiques par rapport à la génération précédente. La taille de l’écran a tout de même changé : le boîtier mesure désormais 41 mm au lieu de 40 mm. Lui-même est 50 % plus épais, et beaucoup plus résistant aux chocs grâce à sa conception un peu différente. Mais surtout, la zone d’écran est maintenant 20 % plus grande grâce notamment à l’affinement des bordures.

La fonction Always-On gagne également en luminosité, ce qui rend les informations lues encore plus visibles, même quand la montre n’est pas activée en tournant votre poignet. Bien sûr, cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment. Autre ajout majeur : Apple a ajouté un clavier à sa montre pour faciliter l’écriture de messages et de mails. L’Apple Watch Series 7 embarque le processeur S7 qui n’apporte que peu de puissance supplémentaire, mais qui gère un peu mieux la luminosité de l’écran sans porter préjudice à l’autonomie.

Une meilleure batterie et de meilleurs capteurs

Outre ses performances, la Series 7 est aussi toujours aussi efficace sur le suivi des activités sportives et de la santé. Pour ce faire, elle embarque une multitude de capteurs : un gyroscope, un GPS, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. La montre est d’ailleurs toujours étanche jusqu’à 50 m.

La montre connectée reste par ailleurs une très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé avec un suivi de la fréquence cardiaque, la réalisation d’un ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), le suivi du taux d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil. La montre assure aussi la détection de chute, qui permet d’alerter vos proches ou les secours si vous restez immobile au sol trop longtemps.

Concernant son autonomie, Les 24 heures sont assurées sans la recharger. Une durée qui peut diminuer en cas d’utilisation intensive, évidemment. On a tout de même droit à la compatibilité avec la charge rapide avec le socle de recharge par induction fourni.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 7.

Afin de comparer l’Apple Watch Series 7 avec d’autres modèles que l’on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

